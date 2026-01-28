Aizdomās par naudas atmazgāšanu "Deutsche Bank" birojos veic kratīšanas.
Pasaulē
Šodien 16:24
Aizdomās par naudas atmazgāšanu "Deutsche Bank" birojos veic kratīšanas
Vācijas prokuratūra trešdien veic kratīšanas bankas "Deutsche Bank" birojos saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu.
Laikraksts "Sueddeutsche Zeitung" ziņo, ka izmeklēšana ir saistīta ar iespējamajiem pārkāpumiem bankas darījumos ar uzņēmumiem, kas saistīti ar Krievijas miljardieri Romānu Abramoviču, kuram Eiropas Savienība pēc Krievijas pilna apmēra kara sākšanas Ukrainā noteikusi sankcijas.
"Mēs varam apstiprināt, ka Frankfurtes prokuratūra veic pasākumus "Deutsche Bank" birojos," norādīja bankas preses pārstāvis, piebilstot, ka finanšu iestāde pilnībā sadarbojas ar varasiestādēm.
"Sueddeutsche Zeitung" raksta, ka kratīšanas tiek veiktas bankas galvenajā pārvaldes birojā Frankfurtē un birojos Berlīnē.
Laikraksts vēstī, ka pret "Deutsche Bank" sākta izmeklēšana saistībā ar aizdomām, ka banka nav savlaicīgi informējusi par iespējamu naudas atmazgāšanu.