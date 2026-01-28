No 2. februāra izmaiņas autobusu maršrutos Sigulda-Mālpils un Sigulda-More
Vairākos reģionālajos autobusu maršrutos Siguldas un apkārtējo novadu virzienā ieviestas izmaiņas: noteiktos reisos pievienotas jaunas pieturas, precizēts pieturas nosaukums un par 10 minūtēm pārbīdīts pēcpusdienas reiss Nītaurē. Pakalpojumus nodrošina AS “CATA”, izmaiņas saskaņotas ar Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioniem.
Kā vēsta Siguldas novada pašvaldībā, reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6876 Sigulda–Allaži–Mālpils darba dienu un sestdienu reisā plkst. 7.00 no Mālpils autobuss turpmāk apstāsies arī Siguldas pieturās “1. pamatskola”, “Barona iela” un “Ģimnāzija”.
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5087 Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine darba dienu reisā plkst. 13.45 no Nītaures autobuss turpmāk apstāsies arī pieturā “Slimnīca” (mācību laikā).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6251 Rīga–Ropaži–Allaži–Sigulda pietura “Ulbroka” turpmāk būs ar nosaukumu “Ulbrokas rotācijas aplis” (izmaiņu realizētājs – Rīgas pašvaldība).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5610 Nītaure–Ķēči–More–Nītaure pēcpusdienasreiss no Nītaures būs desmit minūtes vēlāk – plkst. 15.40 (līdz šim – plkst. 15.30). Autobuss tajā kursē darba dienās mācību laikā.