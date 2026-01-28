Orbāna izteikumu dēļ Ukraina izsauc Ungārijas vēstnieku
Ungārijas vēstnieks Kijivā izsaukts uz Ukrainas Ārlietu ministriju, reaģējot uz Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna apgalvojumiem, ka ukraiņu politiķi izplata negatīvu informāciju par viņa valdību, lai ietekmētu gaidāmās parlamenta vēlēšanas, vēsta ministrija.
Orbāns pirmdien apgalvoja, ka Ukrainas politiķi, tajā skaitā prezidents Volodimirs Zelenskis, esot aizvainojoši un draudīgi izteikušies par viņa valdību, mēģinot ietekmēt vēlēšanu rezultātus.
Premjers paziņoja, ka, paužot protestu, tiek izsaukts Ukrainas vēstnieks, kas pamudināja Kijivu trešdien rīkoties tāpat.
"28. janvārī Ungārijas vēstnieks Ukrainā Antals Heizers tika izsaukts uz Ukrainas Ārlietu ministriju, kur mēs izteicām stingru protestu saistībā ar Ungārijas vadības nesenajiem nepatiesajiem paziņojumiem [un] apgalvojumiem, ka Ukraina iejaucas Ungārijas parlamenta vēlēšanu norisē," norādīja Ukrainas Ārlietu ministrija.
"Ungārijas puse tika aicināta pārtraukt pret Ukrainu vērstu agresīvu retoriku, lai izvairītos no negatīvām sekām abu kaimiņvalstu attiecībās," teikts paziņojumā.
Ukraina iesniedza pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā dažas dienas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma 2022. gada februārī, taču Orbāna uzliktā veto dēļ tā pievienošanās sarunās nav spējusi pavirzīties uz priekšu.