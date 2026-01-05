Vairākas valstis nosoda Trampa draudus Grenlandei
ASV prezidenta Donalda Trampa atkārtotie izteikumi, ka Grenlandei vajadzētu kļūt par Savienoto Valstu daļu, pirmdien izpelnījušies starptautisku nosodījumu.
Tramps ir vairākkārt teicis, ka vēlas anektēt Dānijai piederošo Grenlandi tās stratēģiskā novietojuma dēļ.
Jau ziņots, ka svētdien Tramps prezidenta lidmašīnā "Air Force One" ceļā no Floridas uz Vašingtonu atkal sacīja, ka Grenlande ASV ir nepieciešama no nacionālās drošības skatupunkta.
"Mēs par Grenlandi uztrauksimies apmēram pēc diviem mēnešiem," viņš piebilda. "Parunāsim par Grenlandi pēc 20 dienām," tās pašas dienas vakarā savā lidmašīnā medijiem norādīja Tramps.
Grenlandes premjerministrs Jenss Frederiks Nilsens paziņoja, ka šādi izteikumi ir jāizbeidz.
"Nekāda spiediena. Nekādu mājienu. Nekādu fantāziju par aneksiju," sociālajā tīklā "Facebook" ierakstīja Grenlandes premjerministrs. "Mēs esam atvērti dialogam. Mēs esam atvērti diskusijām. Taču tam jānotiek, izmantojot atbilstošus kanālus un ievērojot starptautiskās tiesības."
Francijas Ārlietu ministrijas pārstāvis apliecināja solidaritāti Dānijai, uzsverot, ka "robežas nevar mainīt ar spēku".
Tramps šogad pārsteidza pasauli ar militāro operāciju Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanai. Maduro un viņa sieva tika izvesti no valsts un nogādāti ASV, kur apsūdzēti noziegumos, kas saistīti ar narkotiku kontrabandu. Tramps paziņoja, ka ASV tagad pārvaldīs Venecuēlu un tās bagātīgās naftas rezerves.
Telefonintervijā, atbildot uz žurnāla "The Atlantic" jautājumu, vai operācija Venecuēlā kaut kā ietekmēs Grenlandi, Tramps atbildēja, ka to izlems citi.
"Viņiem pašiem tas būs jāizvērtē. Es tiešām nezinu," sacīja Tramps. "Taču Grenlande mums noteikti ir vajadzīga. Mums tā ir vajadzīga aizsardzībai," viņš piebilda.
Pagājušajā mēnesī Tramps apgalvoja, ka Krievijas un Ķīnas kuģi atrodas visā Grenlandes piekrastē.
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs platformā "X" uzsvēra, ka "neviens cits nelemj par Grenlandi un Dāniju kā vien Grenlande un Dānija". Arī viņa kolēģi Zviedrijā un Norvēģijā nāca klajā ar līdzīgiem atbalsta vēstījumiem.
Bijusī Trampa administrācijas amatpersona Keitija Millere, kas ir arī prezidenta ietekmīgā padomnieka Stīvena Millera sieva, sestdien izraisīja sašutumu, publiskojot platformā "X" attēlu ar Grenlandes karti, kas iekrāsota ASV karoga krāsās, un parakstu "SOON" (drīz).
Grenlandes premjerministrs Milleres ierakstu nodēvēja par necienīgu, uzsverot, ka "mūsu valsts nav pārdošanā, un mūsu nākotni neizlemj sociālo mediju ieraksti".
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena nedēļas nogalē aicināja Vašingtonu pārtraukt "apdraudēt savu vēsturisko sabiedroto".
"Ir absolūti absurdi apgalvot, ka Savienotajām Valstīm būtu jāpārņem kontrole pār Grenlandi," paziņoja Frederiksena, atgādinot, ka Dānija "un līdz ar to arī Grenlande" ir NATO dalībniece, kuru aizsargā alianses līgumā paredzētās drošības garantijas.
Millers tiek uzskatīts par Trampa politikas arhitektu. Dānijas vēstnieks ASV Jespers Mellers-Sērensens, atbildot uz Milleres ierakstu, atgādināja, ka Dānija ir "ievērojami palielinājusi savus centienus Arktikas drošības jomā" un sadarbojusies ar Vašingtonu šajā jomā.
"Mēs esam tuvi sabiedrotie, un mums ir jāturpina sadarboties kā tādiem," norādīja vēstnieks.
Keitija Millere bija preses sekretāra vietniece Iekšzemes drošības ministrijā Trampa pirmās prezidentūras laikā. Vēlāk viņa strādāja par toreizējā viceprezidenta Maika Pensa komunikācijas direktori, kā arī pildīja viņa preses sekretāres pienākumus.
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže norāda, ka Dānijai un Grenlandei pašām ir jārisina tām būtiskie jautājumi.
"Teritoriālās integritātes un suverenitātes ievērošana ir pasaules stabilitātes pamatā, un visas domstarpības ir jārisina dialogā. Sabiedrotie ir apsolījuši cits citam saglabāt mieru un drošību. Dānijai un Grenlandei pašām ir jāizlemj tām būtiskie jautājumi," platformā "X" raksta Braže.
Arī Lietuvas ālietu ministrs Ķēstutis Budris uzsver teritoriālās integritātes nozīmii.
"Grenlande ir neatņemama Dānijas Karalistes, kas ir spēcīga demokrātija un uzticama NATO sabiedrotā, daļa. Visi no tā izrietošie jautājumi ir transatlantiskās drošības jautājums," platformā "X" raksta Budris. "Teritoriālās integritātes un suverenitātes ievērošana ir pasaules stabilitātes pamatā. Visi lēmumi attiecībā uz Grenlandi vai Dāniju ir tikai to kompetencē," viņš piebilst.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna uzsver, ka Igaunija "pilnībā solidarizējas ar mūsu Ziemeļvalstu un Baltijas sabiedroto [Dāniju]".
"Grenlande ir neatņemama Dānijas Karalistes sastāvdaļa, un nekādi lēmumi attiecībā uz Grenlandi nevar tikt pieņemti bez Grenlandes un Dānijas līdzdalības," viņš raksta platformā "X".