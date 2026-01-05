"Parunāsim par to pēc 20 dienām..." Tramps atkārtoti izsaka draudus Grenlandei
Pēc Venecuēlas diktatora Nikolasa Maduro sagūstīšanas ASV prezidents Donalds Tramps atsācis savus draudus Dānijas autonomajai teritorijai Grenlandei, kurā glabājas vienas no lielākajām retzemju metālu rezervēm pasaulē.
"Grenlande mums ir absolūti nepieciešama ASV aizsardzībai. [...] Tā mums ir nepieciešama no nacionālās drošības viedokļa," intervijā medijam "The Atlantic" svētdien norādīja Baltā nama saimnieks.
"Mēs par Grenlandi uztrauksimies apmēram pēc diviem mēnešiem," viņš piebilda. "Parunāsim par Grenlandi pēc 20 dienām," tās pašas dienas vakarā savā lidmašīnā medijiem norādīja Tramps.
Dānijas premjerministre Mete Frederiksena svētdien paziņojumā atkārtoti uzsvēra, ka "ASV nav tiesību anektēt nevienu no trim Dānijas karalistes valstīm". "Tāpēc es stingri mudinātu ASV pārtraukt draudus pret vēsturiski tuvu sabiedroto un pret citu valsti un citu tautu, kas ir ļoti skaidri pateikušas, ka tās nav pārdošanā."
Vairākas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujas [arī janvārī veiktā] liecina, ka Grenlandes iedzīvotāji nevēlas, lai sala kļūtu par ASV sastāvdaļu. Jāatgādina, ka Grenlande ir bagāta ar retzemju metāliem, īpaši Kvanefjeldas atradne, kas atrodas valsts dienvidos. Tā tiek uzskatīta par vienu no lielākajām nerafinēto retzemju metālu rezervēm pasaulē. 2021. gadā Grenlandes valdība, raizējoties par kaitējumu dabai un cilvēku veselībai, ierobežoja urāna un retzemju metālu ieguves projektu. Tomēr daudzi lēš, ka tai ir potenciāls kļūt par nozīmīgāko retzemju metālu piegādātāju Rietumiem.