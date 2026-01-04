ASV sabiedrotie un pretinieki satraukti par Maduro sagūstīšanu
ASV operācija Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanai izraisījusi starptautisku satraukumu un izpelnījusies gan atbalstu, gan nosodījumu.
Venecuēlas kaimiņvalstis, kā arī Maduro režīma atbalstītājas Ķīna un Krievija nosodīja Maduro sagūstīšanu un izvešanu no valsts.
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Venecuēlas prezidentu un viņa sievu Sīliju Floresu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus.
Eiropas Savienība (ES) aicināja Venecuēlā ievērot savaldību un starptautiskās tiesības. "ES ir vairākkārt norādījusi, ka Maduro kungam trūkst leģitimitātes, un ir aizstāvējusi miermīlīgu pāreju" Venecuēlā, sestdien pēc sarunas ar savu ASV valsts sekretāru Marko Rubio platformā "X" rakstīja bloka augstākā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa.
"Jebkurā gadījumā ir jāievēro starptautisko tiesību principi un ANO Statūti. Mēs aicinām uz savaldību," viņa uzsvēra.
Francija norādīja, ka ASV operācija ir pretrunā starptautiskajām tiesībām un ka Venecuēlas krīzei nevar uzspiest ārēju risinājumu.
Francijas prezidents Emanuels Makrons sestdienas vakarā platformā "X" norādīja, ka Venecuēlas tauta ir atbrīvojusies no Maduro diktatūras un var tikai priecāties par to, jo Maduro, sagrābjot varu un graujot pamata brīvības, nopietni iedragāja savas tautas cieņu. Vienlaikus Makrons uzsvēra, ka pārejai jānotiek miermīlīgi un demokrātiski un aicināja Venecuēlas opozīcijas kandidātu Edmundo Gonsalesu uzņemties vadīt politisko pārejas procesu.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs norādīja, ka Maduro ir novedis savu valsti līdz sabrukumam, bet ASV rīcību nodēvēja par sarežģītu no juridiskā viedokļa un uzsvēra, ka tā ir rūpīgi jāanalizē.
Mercs atgādināja, ka pēdējās vēlēšanas Venecuēlā nebija godīgas un to rezultāti tika sagrozīti par labu Maduro, tādēļ Vācija, līdzīgi kā daudzas citas valstis, neatzīst Maduro prezidentūru. Mercs uzsvēra, ka patlaban nepieciešams izvairīties no politiskās nestabilitātes Venecuēlā.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers sestdien uzsvēra, ka visām valstīm ir jāievēro starptautiskās tiesības. Viņš pavēstīja, ka Lielbritānija apspriedīs situāciju Venecuēlā ar ASV, bet piebilda, ka Lielbritānija nelies asaras par Maduro režīma beigām.
Šorīt Stārmers BBC raidījumā nenosodīja ASV operāciju. Viņš sacīja, ka gaida, lai noskaidrotu visus faktus, taču "nevairīsies no tā", piebilstot, ka viņš ir "visu mūžu aizstāvējis starptautiskās tiesības".
Tikmēr Itālijas premjerministre Džordža Meloni paziņoja, ka uzskata ASV militāro darbību Venecuēlā par leģitīmu.
Arī Izraēla atzinīgi vērtēja ASV operāciju, uzsverot, ka Vašingtona rīkojusies kā "brīvās pasaules līdere".
Ukraina nekomentēja ASV operācijas likumīgumu, bet tā vietā pievērsās Maduro leģitimitātes trūkumam un Venecuēlas valdības represijām, vienlaikus apliecinot atbalstu "demokrātijai, cilvēktiesībām un venecuēliešu interesēm".
Kanādas ārlietu ministre Anita Ananda paziņoja, ka "Kanāda aicina visas puses ievērot starptautiskās tiesības", un pauda atbalstu venecuēliešiem un viņu vēlmei dzīvot mierīgā un demokrātiskā sabiedrībā.
Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Barts Eide uzsvēra, ka "starptautiskās tiesības ir universālas un saistošas visām valstīm". "Amerikas intervence Venecuēlā nav saskaņā ar starptautiskajām tiesībām," norādīja ministrs.
Arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančess norādīja, ka ASV intervence "pārkāpj starptautiskās tiesības un virza reģionu uz nenoteiktības un militārisma horizontu".
ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs pauda bažas par ASV rīcību, un viņa preses pārstāvis citēja viņa teikto, ka tas varētu "radīt bīstamu precedentu".
Dienvidāfrika, kuru Tramps apsūdzējis diskriminācijā un genocīdā pret baltajiem fermeriem, paziņoja, ka uzskata ASV operāciju Venecuēlā par nelikumīgu. "Šāda veida nelikumīgs, vienpusējs spēks grauj starptautiskās kārtības stabilitāti un tautu vienlīdzības principu," paziņoja Dienvidāfrika.
Ķīna šodien nosodīja ASV operāciju Venecuēlā un aicināja nekavējoties atbrīvot Maduro. Ķīnas Ārlietu ministrija paziņoja, ka ASV "nepārprotami pārkāpj starptautiskās tiesības, starptautisko attiecību pamatnormas un ANO Statūtu mērķus un principus".
Krievija pieprasīja ASV vadībai "pārskatīt savu nostāju un atbrīvot likumīgi ievēlēto suverēnās valsts prezidentu un viņa sievu". Arī Irāna un Meksika nosodīja ASV militāro darbību Venecuēlā.
Nosodījumu un bažas par notiekošo pauda arī Brazīlija, Kolumbija un Kuba.