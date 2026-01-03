Pēc Donalda Trampa izteikumiem Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā nograndušas eksplozijas
Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā sestdienas rītā atskanējušas spēcīgas eksplozijas, kā arī dzirdamas militāro lidmašīnu uzlidojumiem līdzīgas skaņas, vēsta ziņu aģentūras AFP žurnālists.
Eksplozijas nogranda ap plkst. 2 (plkst. 8 pēc Latvijas laika). Tās Karakasu satricināja pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps, kurš Karību jūrā izvietojis jūras spēkus, pieļāva iespējamību veikt sauszemes triecienus Venecuēlā.
Pirmdien Tramps paziņoja, ka ASV ir iznīcinājušas piestātni, kuru izmantojot Venecuēlas narkotiku tirgoņu kuģu uzkraušanai.
Tramps neatklāja, vai tā bija armijas vai Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) operācija. Viņš arī neprecizēja, kur veikts trieciens, tikai piebilda, ka tas bijis piekrastē.
Ja tāds uzbrukums ir bijis, tad tas būtu pirmais zināmais ASV trieciens Venecuēlā.
Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro nav ne apstiprinājis, ne noliedzis pirmdienas triecienu, bet ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs sadarboties ar Vašingtonu pēc nedēļām ilgā ASV militārā spiediena.
Trampa administrācija ir apsūdzējusi Maduro narkotiku karteļa vadībā un apgalvo, ka Vašingtona vēršas pret kontrabandu, taču Maduro noliedz jebkādu iesaisti narkotiku tirdzniecībā un uzstāj, ka Vašingtona cenšas viņu gāzt no amata, jo Venecuēlā ir lielākās zināmās naftas rezerves uz Zemes.
Vašingtona ir pastiprinājusi spiedienu uz Karakasu, neoficiāli slēdzot Venecuēlas gaisa telpu, ieviešot jaunas sankcijas un liekot konfiscēt tankkuģus ar Venecuēlas naftas kravām.
Jau vairākas nedēļas Tramps ir draudējis ar sauszemes triecieniem narkotiku karteļiem reģionā, sakot, ka tie sāksies "drīzumā", un pirmdiena bijis pirmais acīmredzamais piemērs.
ASV bruņotie spēki kopš septembra veikuši daudzus triecienus kuģiem gan Karību jūrā, gan Klusā okeāna austrumos, vēršoties pret, kā apgalvo Vašingtona, narkotiku kontrabandistiem.
Tomēr ASV administrācija nav sniegusi nekādus pierādījumus tam, ka kuģi būtu iesaistīti narkotiku tirdzniecībā, kas savukārt raisa debates par šo operāciju likumību.
Starptautisko tiesību eksperti un tiesību aizsardzības organizācijas norāda, ka šie triecieni, pēc visa spriežot, ir ārpustiesas nogalināšana. Vašingtona to noliedz.
Saskaņā ar ASV armijas publiskoto informāciju nāvējošajā jūras kampaņā vismaz 30 triecienos ir nogalināti vismaz 107 cilvēki.