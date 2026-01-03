“Gatavojieties…” Lietuvas bijušais Ārlietu ministrs Landsberģis brīdinoši izsakās par ASV operāciju Venecuēlā
Brīdinoši par ASV veikto militāro operāciju Venecuēlā izteicies bijušais Lietuvas Ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis.
"Trampa rīcība Venecuēlā varētu šķist nekonsekventa, salīdzinot ar viņa silto attieksmi pret tikpat sliktu diktatoru Baltkrievijā. Taču patiesībā viņš ļoti konsekventi īsteno ASV nacionālās drošības stratēģiju – tieši tā, kā solīja. Gatavojieties atbilstoši," vietnē "X" norāda Landsberģis.
Trump's action in Venezuela might seem inconsistent when compared with his showers of affection for an equally bad dictator in Belarus, but in fact he is very consistently implementing the National Security Strategy of the United States – just as he promised. Prepare accordingly.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) January 3, 2026
Vairāki iedzīvotāji viņa teiktajam piekrituši, norādot, ka "Eiropai jābūt modrai". "Gatavojaties, ka ASV drīzumā pametīs Ukrainu," kāds norāda. Kāds cits piebilst, ka "par spīti tam, ka ASV militāro operāciju Venecuēlā vadīja finansiāli apsvērumi un valsts nafta, viņš par to tik un tā priecājas, jo tas kaitē Krievijas finansēm". Bet varāki norāda, ka Eiropai jābūt modrai un jāgatavojas aizstāvēt Grenlande.
Jau ziņots, ka 21. decembrī ASV prezidents Donalds Tramps iecēla Luiziānas gubernatoru Džefu Lendriju par savu īpašo sūtni Dānijas autonomās teritorijas Grenlandes jautājumos. Sev piederošajā platformā "Truth Social" Baltā nama saimnieks paziņoja, ka Lendrijs "saprot, cik būtiska Grenlande ir ASV nacionālajai drošībai, un viņš stingri iestāsies par ASV interesēm mūsu sabiedroto un, protams, visas pasaules drošības un izdzīvošanas labā".
Lendrijs Trampam atbildēja platformā "X": "Man ir gods kalpot jums šajā brīvprātīgā amatā, lai Grenlande kļūtu par ASV sastāvdaļu."
Jāpiebilst, ka lai gan ASV neslēpj savas ekonomiskās intereses Venecuēlā - valstī, kurā ir vislielākās naftas rezerves uz vienu iedzīvotāju pasaulē - vairums venecuēliešu ir sajūsmā par nežēlīgā Maduro režīma krišanu, un cer, ka šis solis pavērs valstij iespējas uz labklājību.
"Nikolass Maduro stāsies starptautiskās tiesas priekšā par zvērīgajiem noziegumiem, kas pastrādāti pret venecuēliešiem un citu valstu pilsoņiem. [...] Mēs esam cīnījušies gadiem ilgi, esam atdevuši visu, un tas ir bijis tā vērts. Tas, kam bija jānotiek, tagad notiek. Ir pienācis laiks, lai mūsu valstī valdītu tautas suverenitāte," pēc Maduro sagūstīšanas paziņoja Venecuēlas opozīcijas līdere un Nobela Miera prēmijas laureāte Marija Korina Mačado.
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ASV vadīs Venecuēlu līdz tās vadību būs iespējams mierīgā ceļā nodot tālāk. “Mēs nodrošināsim, lai šī valsts tiktu pārvaldīta pienācīgi,” viņš uzsvēra, neslēpjot, ka ASV interesē arī Venecuēlas nafta. "Mūsu ļoti lielie ASV naftas uzņēmumi, vislielākie pasaulē, tur ieies, tērēs miljardiem dolāru, salabos smagi bojāto infrastruktūru," viņš solīja. "Mēs pārdosim ļoti daudz naftas," viņš teica.
Tāpat Tramps konferencē izteica vāji slēptu draudu Kubai, kas varētu būt nākamā valsts sarakstā. "Es domāju, ka mēs galu galā runāsim par Kubu, jo Kuba pašlaik ir valsts, kas piedzīvo lejupslīdi, valsts, kas ir ļoti nopietnās grūtībās ," viņš paskaidroja, pirms deva vārdu ASV valsts sekretāram Marko Rubio, kurš dzimis Floridā Kubas trimdinieku ģimenē. "Ja es dzīvotu Havanā un būtu valdībā, es vismaz nedaudz šobrīd uztrauktos ," atzīmēja Rubio.