Tramps pirmajā gadā pēc atgriešanās Baltajā namā dubultojis savu bagātību
ASV prezidents Donalds Tramps pirmajā gadā pēc atgriešanās Baltajā namā ir dubultojis savu neto bagātību līdz 6,6 miljardiem ASV dolāru.
Lai gan jau gadiem ilgi viņam pieder turīgākā ASV prezidenta tituls kā vairāku miljardu dolāru bagātniekam, jaunākie žurnāla “Forbes” dati liecina, ka Tramps ir vadījis personīgi ienesīgāko prezidentūru ASV vēsturē.
Tālu otrajā vietā ierindojas prezidents Džons F. Kenedijs, kura neto bagātība (koriģēta atbilstoši inflācijai), pateicoties ģimenes trastiem un mantojumam, viņa nāves brīdī tika lēsta 1–1,3 miljardu dolāru apmērā.
Kā norāda “Axios”, Tramps amata laikā ir bagātinājies vairāk nekā jebkurš cits ASV prezidents, un liela daļa no šīs peļņas gūta, ieguldot kriptovalūtās, ko aktīvi popularizējuši viņa trīs dēli.
Papildus tam Tramps turpina vairot bagātību ar investējamiem projektiem, tostarp “Trump Media & Technology Group” (TMTG) — uzņēmumu, kam pieder sociālais tīkls Truth Social, kā arī ar “Official TRUMP”. Abi šie aktīvi ir publiski tirgoti.
Nekustamais īpašums joprojām ir apjomīgākā Trampa bagātības daļa. Prezidentam pieder vairāki golfa laukumi, klubi, savrupmājas un vīna darītava. Viņam pieder arī lidmašīna “Boeing” 757, kas pazīstama kā “Trump Force One” un izmantota gan kampaņas, gan privātajiem ceļojumiem.
Kad Tramps tika ievēlēts prezidenta amatā 2016. gadā, “Trump Organization” tika nodota atsaucamā trastā, ko pārvalda viņa bērni — galvenokārt vidējais dēls Ēriks, kurš ieņem izpildviceprezidenta amatu.
Prezidents regulāri redzams kabeļtelevīzijas reklāmās, kurās tiek reklamēti “Trump Watches” pulksteņi, kuru cena svārstās no 500 līdz 3000 dolāriem. Kādu laiku bija pieejams arī 100 000 dolāru vērts “Trump Victory Tourbillon” pulkstenis no 18 karātu zelta ar dimantiem, taču šis modelis jau ir izpārdots.
Sākot prezidentūru, Trampa bagātība tika lēsta ap 4,5 miljardiem dolāru, taču nākamajos gados tā samazinājās līdz aptuveni 2,1 miljardam dolāru, liecina “Forbes” dati. Laika posmā no 2022. līdz 2024. gadam vērtējumi atkal pieauga līdz 3–4 miljardiem dolāru, bet pēc pārvēlēšanas 2024. gadā Trampa bagātība strauji pieauga. Jaunākās aplēses, tostarp 2026. gada janvārī, liecina par aptuveni 6,6 miljardu dolāru neto vērtību.
Liela daļa no nesenā pieauguma saistīta ar augsta riska aktīviem, īpaši kriptovalūtām un tokenu pārdošanu, kas saistīta ar “World Liberty Financial”, kā arī ar atjaunotu licencēšanas biznesu un joprojām vērtīgu nekustamo īpašumu portfeli.
Vienlaikus, kamēr Trampa bagātība pieauga, investori viņa uzņēmumos cieta zaudējumus, jo kriptovalūtu tirgi un prezidenta tehnoloģiju uzņēmuma akcijas kritās.
Saskaņā ar Axios analīzi “Trump Media” (DJT) akcijas no dienas pirms Trampa stāšanās amatā līdz 2025. gada beigām samazinājās par 67%. Prezidenta memecoin $TRUMP pēc izlaišanas 2025. gada janvāra vidū strauji pieauga, taču vēlāk piedzīvoja kritumu un līdz 2025. gada beigām bija zaudējis gandrīz 90% no maksimālās vērtības. Tajā pašā periodā arī dogecoin, lielākais memecoins pēc tirgus vērtības, būtiski kritās, zaudējot aptuveni divas trešdaļas savas vērtības.