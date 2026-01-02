Varšavas lidostā aizturēts ukrainis ar signālu slāpēšanas ierīci, kurš 6 stundas sēdējis pie galdiņa un dzēris kafiju
Varšavas lidostā aizturēts 23 gadus vecs Ukrainas pilsonis Iļļa S., pie kura atradusies radiosignālu slāpēšanas ierīce, vēsta laikraksts "Rzeczpospolita".
Ierīce paredzēta darbam frekvenču joslās, kas rezervētas aviācijas sakariem, radariem un navigācijai.
Aizturēšana notikusi 26. decembrī.
Iļļa S. piesaistījis lidostas drošības darbinieku uzmanību, jo atšķirībā no citiem apmeklētājiem viņš ļoti ilgi - aptuveni sešas stundas - sēdējis pie galdiņa kafejnīcā uzgaidāmajā zālē.
Visu šo laiku viņš pasūtījis kafiju un uzkodas un lietojis savu portatīvo datoru.
Aizturēšanas brīdī Iļļa S. nav varējis ticami paskaidrot, ko viņš dara lidostā un kāpēc viņam nepieciešama radiosignālu slāpēšanas ierīce.
Viņš atteicies atbildēt uz jautājumiem par savu nodarbošanos, īpašumiem vai sodāmību.
"Sākumā viņš apgalvoja, ka ir militārpersona, pēc brīža viņš teica, ka ir uzņēmējs. Viņš arī nepaskaidroja, ko viņš dara Polijā, kā arī to, kad un ar kādu mērķi šeit ieradies," laikrakstam pastāstīja avoti.
Ukrainis arī apgalvojis, ka pastāvīgi dzīvo Kanādā.
Aizdomās turētais "sniedza paskaidrojumus, kas izmeklēšanas sākotnējā posmā nav apstiprināti", sacīja prokurors Pjotrs Skiba.
Varšavas rajona tiesa 27. decembrī, daļēji apmierinot prokurora lūgumu, Iļļu S. apcietināja uz vienu mēnesi.
Iļļa S. apsūdzēts par mēģinājumu veikt darbības, kas apdraud gaisa satiksmes drošību. Viņš savu vainu noliedz.
Izmeklētājiem vēl nav zināmi aizturētā motīvi.
Starp izskatāmajām versijām ir sabotāžas vai spiegošanas mēģinājums, kā arī drošības dienestu reaģēšanas laika pārbaude.
Varšavas lidosta ir kritiskās infrastruktūras objekts, tāpēc lieta tiek izmeklēta ar īpašu nopietnību.
Polijas drošības struktūras izmeklē vairākus gadījumus, kad Krievijas izlūkdienests savās operācijās iesaistījis Ukrainas pilsoņus.