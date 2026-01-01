Traģēdija prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē: sprādzienā bārā desmitiem bojāgājušo un ievainoto
Prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē Jaungada svinību laikā noticis sprādziens un ugunsgrēks bārā "Le Constellation", laupot dzīvību vairākiem desmitiem cilvēku un ievainojot apmēram 100 cilvēku, pavēstīja policija.
Traģēdija notikusi ap plkst. 1.30 pēc vietējā laika (plkst. 2.30 pēc Latvijas laika). Sarunā ar raidorganizāciju BBC policijas pārstāvis atteicās nosaukt precīzu upuru skaitu, norādot: "Mēs vēl nevaram pateikt. Vairāki."
Major fire at Le Constellation Bar and Lounge in Crans-Montana, Switzerland, during a New Year’s Eve celebration. #CransMontanaStrong #FireSafety #Trending #Valais #Switzerland #NewYear2026 pic.twitter.com/CP606YzR4u— Tyroneking (@Tyroneking36852) January 1, 2026
Policijas paziņojumā, kas izplatīts dienas laikā savukārt teikts: "Vairāki desmiti tiek uzskatīti par bojāgājušiem."
Policija norādīja, ka notiek bojāgājušo identificēšana, taču vēl nav skaidrības par precīzu bojāgājušo skaitu. Daudzi ievainotie ir smagā stāvoklī.
Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni, norādīja policija, piebilstot, ka nekas neliecina par to, ka būtu noticis uzbrukums.
Lai gan oficiālais sprādziena iemesls joprojām tiek skaidrots, Šveices medijs "Blick" vēsta, ka nelaimi, iespējams, izraisījusi pirotehnikas lietošana koncerta laikā bāra telpās. Sociālajos tīklos izplatītajos, bet vēl nepārbaudītajos video redzamas liesmas ēkas iekšienē, kas filmētas no ielas puses.
Divas sievietes, kas bijušas bārā, pastāstīja Francijas raidorganizācijai BFMTV, ka viņas redzējušas bārmeni, kas uz pleciem nesis bāra darbinieci, kurai rokās bijusi pudelē iesprausta degoša svece, kas aizdedzinājusi koka griestus. Liesmas izplatījušās un griesti iebrukuši.
Policija ir izveidojusi īpašu palīdzības tālruni cietušo ģimenēm.
Šveices amatpersonas vēl nav informējušas par bojāgājušo un ievainoto pilsonību, bet Francijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka starp ievainotajiem ir divi Francijas pilsoņi.
ĀM rīcībā nav informācijas, ka būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie
Tilkmēr Latvijas Ārlietu ministrijas rīcībā nav informācijas, ka traģiskajā ugunsgrēkā Šveices kūrortā būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie.
Līdzjūtību saistībā ar notikušo traģēdiju sociālajos tīklos paudis arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs un ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
My deepest condolences to the families and friends of the victims of the terrible tragedy in Crans-Montana in Switzerland. I wish speedy recovery to all the injured. @ParmelinG— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 1, 2026
Kranmontana, kas atrodas Valē reģionā Šveices Alpos, ir starptautiski pazīstams luksusa kūrorts, ko īpaši iecienījuši tūristi no Lielbritānijas. Kūrortā janvāra beigās plānots rīkot prestižās FIS Pasaules kausa sacensības kalnu slēpošanā.