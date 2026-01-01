Traģēdija prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē: sprādzienā bārā desmitiem bojāgājušo un ievainoto
foto: AFP/Scanpix
Sprādzienā bārā desmitiem bojāgājušo.
Pasaulē

Traģēdija prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē: sprādzienā bārā desmitiem bojāgājušo un ievainoto

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē Jaungada svinību laikā noticis sprādziens un ugunsgrēks bārā "Le Constellation", laupot dzīvību vairākiem desmitiem cilvēku un ievainojot apmēram 100 cilvēku, pavēstīja policija.

Traģēdija prestižā slēpošanas kūrortā Šveicē: sprā...

Traģēdija notikusi ap plkst. 1.30 pēc vietējā laika (plkst. 2.30 pēc Latvijas laika). Sarunā ar raidorganizāciju BBC policijas pārstāvis atteicās nosaukt precīzu upuru skaitu, norādot: "Mēs vēl nevaram pateikt. Vairāki."

Policijas paziņojumā, kas izplatīts dienas laikā savukārt teikts: "Vairāki desmiti tiek uzskatīti par bojāgājušiem."

Policija norādīja, ka notiek bojāgājušo identificēšana, taču vēl nav skaidrības par precīzu bojāgājušo skaitu. Daudzi ievainotie ir smagā stāvoklī.

foto: Ekrānuzņēmumi
Sprādzienā bojā gājuši vairāki cilvēki.
Sprādzienā bojā gājuši vairāki cilvēki.

Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni, norādīja policija, piebilstot, ka nekas neliecina par to, ka būtu noticis uzbrukums.

Lai gan oficiālais sprādziena iemesls joprojām tiek skaidrots, Šveices medijs "Blick" vēsta, ka nelaimi, iespējams, izraisījusi pirotehnikas lietošana koncerta laikā bāra telpās. Sociālajos tīklos izplatītajos, bet vēl nepārbaudītajos video redzamas liesmas ēkas iekšienē, kas filmētas no ielas puses.

Divas sievietes, kas bijušas bārā, pastāstīja Francijas raidorganizācijai BFMTV, ka viņas redzējušas bārmeni, kas uz pleciem nesis bāra darbinieci, kurai rokās bijusi pudelē iesprausta degoša svece, kas aizdedzinājusi koka griestus. Liesmas izplatījušās un griesti iebrukuši.

Policija ir izveidojusi īpašu palīdzības tālruni cietušo ģimenēm.

Šveices amatpersonas vēl nav informējušas par bojāgājušo un ievainoto pilsonību, bet Francijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka starp ievainotajiem ir divi Francijas pilsoņi.

ĀM rīcībā nav informācijas, ka būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie

Tilkmēr Latvijas Ārlietu ministrijas rīcībā nav informācijas, ka traģiskajā ugunsgrēkā Šveices kūrortā būtu cietuši Latvijas valstspiederīgie.

Līdzjūtību saistībā ar notikušo traģēdiju sociālajos tīklos paudis arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs un ārlietu ministre Baiba Braže (JV).

Kranmontana, kas atrodas Valē reģionā Šveices Alpos, ir starptautiski pazīstams luksusa kūrorts, ko īpaši iecienījuši tūristi no Lielbritānijas. Kūrortā janvāra beigās plānots rīkot prestižās FIS Pasaules kausa sacensības kalnu slēpošanā.

Tēmas

Edgars RinkēvičsĀrlietu ministrijaBBCŠveiceBaiba Braže112

Citi šobrīd lasa