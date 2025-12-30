Vairākas valstis brīdina, ka civiliedzīvotāji Gazā saskaras ar šausminošiem apstākļiem
Desmit valstu ārlietu ministri otrdien pauda nopietnas bažas par humānās situācijas pasliktināšanos Gazas joslā, brīdinot, ka situācija ir katastrofāla.
"Tuvojoties ziemai, civiliedzīvotāji Gazā saskaras ar šausminošiem apstākļiem, jo stipri līst un temperatūra pazeminās," Dānijas, Francijas, Islandes, Japānas, Kanādas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Somijas, Šveices un Zviedrijas ministri norādīja kopīgā paziņojumā, ko izplatīja Lielbritānijas Ārlietu ministrija.
"1,3 miljoniem cilvēku joprojām ir nepieciešams tūlītējs atbalsts pajumtes nodrošināšanai. Vairāk nekā puse veselības aprūpes iestāžu darbojas tikai daļēji, un tajās trūkst svarīgāko medicīnas iekārtu un materiālu. Sanitārās infrastruktūras pilnīga sabrukuma dēļ 740 000 cilvēku ir pakļauti toksisku plūdu draudiem," teikts paziņojumā.
Ministri pauda gandarījumu par panākumiem, kas gūti, lai izbeigtu asinsizliešanu Gazā un nodrošinātu Izraēlā sagrābto ķīlnieku atbrīvošanu.
"Tomēr mēs nenovērsīsim uzmanību no civiliedzīvotāju bēdīgā stāvokļa Gazā," uzsvēra ministri, aicinot Izraēlas valdību veikt virkni "steidzamu un būtisku" pasākumu.
Cita starpā jānodrošina, lai starptautiskās nevalstiskās organizācijas Gazā varētu darboties "ilgtspējīgi un paredzami".
"Tuvojoties 31. decembrim, daudzu starptautisko nevalstisko organizāciju partneriem draud reģistrācijas atcelšana Izraēlas valdības jauno ierobežojošo prasību dēļ," teikts paziņojumā.
Tajā arī pausts aicinājums, lai ANO un tās partneri var turpināt darbu Gazā un lai tiktu atcelti "nepamatotie ierobežojumi importam, ko uzskata par divējāda lietojuma precēm".
Tas attiecas arī uz medicīnas un patversmju aprīkojumu.
Ārlietu ministri arī aicināja atvērt robežšķērsošanas punktus, lai palielinātu humānās palīdzības plūsmu uz Gazu.
"Mērķim - 4200 kravas automašīnu nedēļā, arī 250 ANO kravas automašīnu dienā - vajadzētu būt minimālajam, nevis maksimālajam apjomam. Šie mērķi būtu jāpalielina, lai mēs varētu būt droši, ka vitāli svarīgās piegādes tiek nodrošinātas vajadzīgajā apjomā," teikts paziņojumā.