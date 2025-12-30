Izmeklēšana Filipīnās neapstiprina Sidnejas slaktiņa uzbrucēju saites ar teroristiem
Izmeklēšanā, kas veikta arī Filipīnās, nav atrasti pierādījumi, ka tēvs un dēls, kas Sidnejā parkā pie Bondi pludmales 14. decembrī jūdaistu Hanukas svinību laikā nogalināja 15 cilvēkus, ir bijuši daļa no lielākas teroristu grupas, otrdien paziņoja Austrālijas policija.
Sidnejas iedzīvotāji Sadžids un Navids Akrami lielāko daļu novembra pavadīja Davao Filipīnu dienvidos, žurnālistiem teica Austrālijas Federālās policijas komisāre Krisija Bareta.
Austrālijā viņi atgriezās ar reisu no Manilas 29. novembrī, bet divas nedēļas vēlāk 50 un 24 gadus vecie vīrieši sarīkoja apšaudi, kurā nogalināja 15 cilvēkus un vēl 40 ievainoja.
Filipīnu Nacionālā policija noskaidrojusi, ka abi vīrieši lielāko daļu laika Davao pavadījuši viesnīcā, stāstīja Bareta. "Nav pierādījumu, kas liecinātu, ka viņi ir apmācīti vai loģistiski sagatavoti uzbrukumam, par kuru tiek turēti aizdomās," paziņoja policijas komisāre.
"Domājams, ka šīs personas ir darbojušās vienatnē. Nav pierādījumu, kas liecinātu, ka šie iespējamie uzbrucēji bija daļa no plašākas teroristu šūnas vai ka uzbrukuma veikšanu vadīja citi. Tomēr es gribu skaidri pateikt, ka nesaku, ka viņi tur bija ieradušies kā tūristi," piebilda Bareta.
Viņa nesniedza detalizētāku informāciju par to, kādēļ Akrami 1. novembrī devās uz Filipīnām.
Policija secinājusi, ka uzbrucēju pāri iedvesmojusi teroristu organizācija "Islāma valsts". Filipīnu dienvidos savulaik ieradās neliels skaits ārvalstu kaujinieku, kas saistīti ar grupējumu "Islāma valsts" vai "Al Qaeda", lai trenētos separātistu konfliktā, kurā iesaistīti musulmaņu minoritātes kaujinieki šajā galvenokārt katoļu apdzīvotajā valstī.
Bareta sacīja, ka daudz par izmeklēšanu Filipīnās nevar atklāt, jo nevēlas kaitēt Navida Akrama tiesas procesam.
Viņš pagaidām nav nedz atzinis, nedz noliedzis savu vainu desmitos apsūdzību. To vidū ir 15 apsūdzības par slepkavību un viena apsūdzība par terorakta veikšanu. Policija 14. decembrī Bondi apšaudes laikā iešāva viņam vēderā, un viņš nedēļu pavadīja slimnīcā, pirms tika pārvests uz cietumu. Policija Bondi pludmalē nošāva viņa tēvu.
Varasiestādes sola vislielāko policijas klātbūtni, kāda jebkad bijusi Jaungada sagaidīšanas svinībās Sidnejas ostā trešdien. Dežurēs vairāk nekā 2500 policistu. Daudziem no viņiem būs atklāti redzami automātiskie ieroči, kas Sidnejas ielās ir retums.
Pirmie policisti, kas ieradās Bondi pludmalē, bija bruņoti ar pistolēm "Glock", kuru šaušanas attālums ir mazāks nekā ieročiem, kurus izmantoja uzbrucēji. Apšaudes laikā tika ievainoti divi policisti.
Vienlaikus Jaundienvidvelsas štata premjerministrs Kriss Minss uzsvēra, ka štatā pēc slaktiņa policija nekļūs militarizētāka, taču publiskos pasākumos ir nepieciešama lielāka drošība.
Katru gadu vairāk nekā viens miljons Jaungada sagaidītāju pulcējas krastmalā, lai vērotu pasaulslaveno uguņošanu, kuras centrā ir Sidnejas ostas tilts.
Minss pauda bažas, ka jebkādu pūļa skaita samazināšanos ekstrēmisti interpretēs kā uzvaru.
Svinībās stundu pirms pusnakts Bondi pludmales slaktiņa upuri tiks pieminēti ar klusuma brīdi.