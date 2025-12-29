Vilciena avārija Meksikā.
Meksikā no sliedēm noskrien vilciens - dzīvību zaudē 13 cilvēki
Vilciena avārijā Meksikā gājuši bojā 13 cilvēki un 98 cietuši, paziņoja amatpersonas.
Valsts kompānijas "Tren Interoceanico" vilciens ar 250 cilvēkiem svētdien valsts dienvidos bija ceļā Verakrusas uz Oahakas štatu, kad tas noskrēja no sliedēm netālu no Nisandas.
Sākta izmeklēšana, lai noskaidrotu avārijas cēloņus. Dzelzceļa līnija savieno Meksikas līci un Kluso okeānu. To izmanto gan pasažieru, gan kravas vilcieni.
Līniju 2023. gadā atklāja toreizējais Meksikas prezidents Andress Manuels Lopess Obradors kā plašu infrastruktūras projektu Meksikas dienvidu attīstībai.
20. decembrī šajā līnijā notika kravas automašīnas un vilciena sadursme, taču tajā nebija upuru.