Japānas valdība apstiprina rekordlielu aizsardzības budžetu
Japānas valdība piektdien apstiprināja rekordlielu aizsardzības budžetu nākamajam finanšu gadam, jo premjerministre Sanaje Takaiči vēlas straujāk modernizēt armiju laikā, kad pasliktinās Japānas un Ķīnas attiecības.
Valdības apstiprinātais budžets finanšu gadam, kas sāksies aprīlī, ir 122,3 triljoni jenu (665 miljardi eiro). Tas ir rekordliels, segtu gan pieaugošos aizsardzības izdevumus, gan sociālās aizsardzības izdevumus laikā, kad saglabājas augsta inflācija.
"Šis budžets ir mazākais, kas mums nepieciešams, lai izpildītu savus aizsardzības pienākumus, jo Japāna saskaras ar vissmagāko un sarežģītāko drošības vidi kopš kara beigām," sacīja aizsardzības ministrs Sinjiro Koizumi.
Japāna pēdējos gados ir atteikusies no stingrās pacifistiskās nostājas, cenšoties iegūt pretuzbrukuma spējas un divkāršojot militāros izdevumus līdz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Aizsardzības plāna pamatā 100 miljardu jenu vērtā piekrastes aizsardzības sistēma SHIELD, kas izmantotu bezpilota lidaparātus, lai bloķētu jebkādu ārvalstu karaspēka iebrukumu.
Japāna cer, ka sinhronizētā, hibrīdā, integrētā un uzlabotā piekrastes aizsardzības sistēma SHIELD tiks pabeigta līdz 2028. gada martam, bet pagaidām nav precizēts, kurā Japānas piekrastes daļā tā tiks izvietota.
Budžeta plāns tiek izstrādāts laikā, kad Ķīna un Japāna ir ieslīgušas strīdā par Takaiči novembrī izteikto ierosinājumu, ka Tokija varētu militāri iejaukties, ja Taivānai tiktu uzbrukts.
Pekina apgalvo, ka pašpārvaldītā, demokrātiskā Taivāna ir daļa no tās teritorijas un ir draudējusi izmantot spēku, lai to pakļautu savai kontrolei.
Rekordlielais Japānas budžets pieņemts laikā, kad tirgū valda satraukums par Takaiči plašo izdevumu politiku, kas palielina Japānas valsts parādu.
Šajā finanšu gadā Japānai bija līdz šim lielākais budžets 115 triljonu jenu apmērā.
Kā liecina Starptautiskā Valūtas fonda aplēses, Japānas parāda attiecība pret IKP jau ir lielākā salīdzinājumā ar citām lielākajām ekonomikām, un šogad varētu sasniegt 232,7%.
Takaiči aizstāv ideju par lielākiem valdības izdevumiem ekonomikas izaugsmes veicināšanai.
Budžets "ir izstrādāts tā, lai cilvēki dzīvotu droši, saņemtu nepieciešamos medikamentus, labklājību, kvalitatīvu izglītību un darbu neatkarīgi no tā, kur Japānā viņi atrodas," premjerministre, kas sāka darbu oktobrī, piektdien teica preses konferencē.
Otrdien intervijā ietekmīgajam biznesa laikrakstam "Nikkei" Takaiči uzsvēra savu apņemšanos nodrošināt Japānas fiskālo veselību, noraidot jebkādu "bezatbildīgu obligāciju emisiju vai nodokļu samazināšanu".
Valdības apstiprinātais budžeta projekts vēl ir jāpieņem parlamentā.