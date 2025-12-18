VIDEO: Krievijas robežsargi nelegāli šķērsojuši Igaunijas robežu uz mola Narvas upē
Trīs Krievijas robežsargi trešdienas rītā nelikumīgi šķērsoja Krievijas un Igaunijas robežas kontrollīniju Narvas upē, bet Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro uzsvēra, ka incidents nerada valsts drošības apdraudējumu.
Sarunā ar laikrakstu "Postimees" Taro sacīja, ka Krievijas robežsargu rīcības motivācija pašlaik nav zināma un pastāv iespēja, ka viņi uz molu devušies pēc savas iniciatīvas.
Incidents notika trešdien uz mola Vasknarvā, kas daļēji atrodas Krievijas un daļēji Igaunijas teritorijā. Trīs vīrieši formas tērpos nelikumīgi šķērsoja Igaunijas un Krievijas robežas kontrollīniju.
"Viņi kādu laiku atradās Igaunijas teritorijā, gāja pa mola Igaunijas pusi, pēc tam atgriezās un aizgāja. Nelegālā robežas šķērsošana ir dokumentēta, un mums ir videoieraksts no novērošanas kameras, kas fiksēja robežas šķērsošanu," klāstīja Taro.
Nelegālā robežšķērsošana ilga dažas minūtes. Taro teica, ka tā bija ilgāka par divām minūtēm, bet ievērojami īsāka par pusstundu. Robežsargi uz mola nebija ilgi, taču pietiekami ilgi, lai Igaunijas iestādes varētu skaidri dokumentēt nelikumīgo šķērsošanu.
Taro sacīja, ka incidents neradīja draudus drošībai, taču Policijas un robežsardzes departamentam bija jāreaģē. "Protams, mūsu vienības devās veikt izmeklēšanu, taču nelegālo robežas šķērsotāju tur vairs nebija, viņi bija pametuši Igaunijas teritoriju un atgriezušies savā. Tika atrastas pēdas, un teritorija tika pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka nekas nav atstāts. Policijas un robežsardzes departaments ievērojami pastiprināja savu klātbūtni šajā vietā, un arī citviet tika pastiprinātas patruļas, lai uzraudzītu situāciju uz robežas," paziņoja Taro.
"Šobrīd mums nav skaidri šo personu nolūki," teica ministrs, piebilstot, ka ceturtdien gaidāma abu pušu robežsardzes dienestu pārstāvju tikšanās, kas varētu sniegt skaidrību par notikušo.
Ceturtdienas rītā Krievijas pagaidu pilnvarotais lietvedis tiks izsaukts uz Igaunijas Ārlietu ministriju, lai viņam pasniegtu protesta notu.
Pēc Taro domām, Krievijas robežsardzes darbinieku kvalitāte pēdējos gados ir pasliktinājusies. Viņš sacīja, ka nevar pilnībā izslēgt, ka robežsargi uz molu devās pēc savas iniciatīvas, nevis lai veiktu uzticētu uzdevumu. "Pēdējos gados esam novērojuši, ka robežsardzes personāla kvalitāte Krievijas pusē ir ļoti atšķirīga. Acīmredzot agresija pret Ukrainu ietekmē viņu struktūras, jo viņi, visticamāk, ir novirzījuši vairākus kompetentākus cilvēkus citur, iespējams, uz frontes līniju vai šo reģionu," paziņoja Igaunijas iekšlietu ministrs.