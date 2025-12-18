"Es mantoju haosu, un es to laboju!" Tramps sola Amerikas uzplaukumu, kādu pasaule vēl nav redzējusi
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien uzrunā tautai solīja ekonomikas uzplaukumu, bet augstajās cenās, kas ir ietekmējušas viņa popularitāti vainoja, savu priekšteci Džo Baidenu.
"Labvakar, Amerika. Pirms vienpadsmit mēnešiem es mantoju haosu, un es to laboju," tiešraidē no Baltā nama sacīja 79 gadus vecais Tramps, raksturojot savu pirmo gadu pēc atgriešanās Baltajā namā.
Amerikāņu vidū pieaug neapmierinātība ar augstajām cenām, neskatoties uz Trampa centieniem to noraidīt kā demokrātu "izdomājumu", un republikāņu politiķu vidū pieaug bažas, ka šī neapmierinātība varētu negatīvi ietekmēt partiju 2026. gada vidustermiņa vēlēšanās.
Republikāņi jau cieta smagu sakāvi novembrī notikušajās Ņujorkas mēra un štatu līmeņa vēlēšanās Virdžīnijā un Ņūdžersijā, bet Tenesī štatā notikušajās īpašajās vēlēšanās par pavalsts pārstāvniecību ASV Kongresa Pārstāvju palātā republikāņu kandidāts uzvarēja sīvā cīņā ar demokrātu kandidātu.
Tramps savā runā norādīja, ka gāzes un pārtikas produktu cenas, kas satraukušas daudzus amerikāņus, strauji krītas. Viņš atzina, ka viss vēl nav paveikts, bet uzsvēra, ka progress ir panākts.
Prezidents arī negaidīti paziņoja, ka 1,45 miljoni ASV karavīru pirms Ziemassvētkiem katrs saņems prēmiju 1776 ASV dolāru apmērā, kas tiks apmaksāta no ieņēmumiem, kas tiks iegūti no muitas tarifiem. Viņš piebilda, ka konkrētā summa izvēlēta par godu ASV dibināšanas gadam.
Pēc tam Tramps solīja, ka 2026. gadā ASV gaida tāds ekonomikas uzplaukums, kādu pasaule vēl nav redzējusi.
Baltais nams raksturoja šo runu kā iespēju Trampam izklāstīt savu ekonomisko programmu atlikušajam otrajam pilnvaru termiņam, taču lielāko daļu runas veidoja Trampa uzbrukumi ierastajiem mērķiem.
Prezidents vairākkārt vērsās pret Baidenu, demokrātiem un nelegālajiem imigrantiem, kas, viņaprāt, "nozaguši amerikāņu darbavietas".
Demokrāti pēc runas kritizēja Trampa paziņojumus, un senators Čaks Šūmers secināja, ka Tramps "tikko parādījis, ka dzīvo burbulī, kas ir pilnīgi atrauts no realitātes, ko amerikāņi redz un jūt ik dienu. Fakti liecina, ka cenas pieaug. Pieaug bezdarbs. Un tam nav redzams gals."
Trampa runa izskanēja vētrainā gada noslēgumā, kurā viņš uzsācis vēl nepieredzētu prezidenta varas demonstrēšanu, ierobežojot imigrāciju un vēršoties pret politiskajiem oponentiem.
Aptaujas liecina, ka amerikāņus visvairāk satrauc augstās cenas, ko, pēc ekspertu domām, daļēji veicina tarifi, ko Tramps noteicis ASV tirdzniecības partneriem visā pasaulē.
Saskaņā ar raidorganizāciju "PBS News", NPR un sabiedriskās domas aptauju veicēja "Marist Poll" veikto aptauju 57% amerikāņu norādīja, ka neatbalsta Trampa ekonomisko politiku, un pauda bažas par dzīves dārdzību. Tas ir līdz šim vissliktākais Trampa reitings attiecībā uz viņa lēmumiem ekonomikas jomā.
Pētījumu centra "YouGov" aptaujā 52% amerikāņu pauda uzskatu, ka Trampa vadībā ekonomika pasliktinās.
Tajā pašā laikā Trampu kritizē arī paša kustība MAGA ("Make America Great Again" - Padarīsim Ameriku atkal diženu) par koncentrēšanos uz Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu, miera panākšanu Gazas joslā un režīma maiņu Venecuēlā tā vietā, lai pievērstos iekšpolitikai.
Savā runā Tramps nepieminēja Ukrainu vai Venecuēlu, taču lielījās ar Gazas pamieru, ASV triecienu Irānas kodolprogrammai un to, ko viņš dēvē par karu pret narkotiku kontrabandistiem.