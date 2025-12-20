Patiesība par algām PSRS: kas dzīvoja labāk - inženieri, skolotāji vai "vienkāršie" strādnieki
Pasaulē joprojām ir gana daudz cilvēku, kuri izjūt nostalģiju pēc PSRS. Turklāt daudzi no viņiem pat nav dzīvojuši tajos laikos un pilnīgi neko nezina par reālajām grūtībām, ar kurām saskārās šīs valsts pilsoņi.
Īpašu vietu šādās sarunās parasti ieņem algas PSRS, par kurām it kā varēja nopirkt visu, ko vien vēlējās.
Kāda bija vidējā alga PSRS
Algas PSRS ievērojami atšķīrās atkarībā no ieņemamā amata un no laika perioda, par kuru ir runa. Ja aplūko desmitgades griezumā, tad vidējie ienākumi bija aptuveni šādi:
122 rubļi — 1970. gadā;
145,8 rubļi — 1975. gadā;
168,90 rubļi — 1980. gadā.
Vienlaikus strādnieku algas PSRS bija ievērojami augstākas par vidējo līmeni. Atslēdzniekiem, virpotājiem, elektriķiem un citu strādnieku profesiju pārstāvjiem maksāja labi — viņu mēneša ienākumi varēja sasniegt ap 250 rubļu. Ja izdevās divkārt pārsniegt plānu vai paaugstināt kvalifikāciju, varēja rēķināties pat ar 600 rubļiem.
70.–80. gados augsti kvalificēti strādnieki "uz rokas" saņēma no 500 līdz pat tūkstotim rubļu. Strādājot Ziemeļos vai Tālajos Austrumos, bija iespējams saņemt piemaksu līdz 50%. Turklāt piecu gadu laikā tā katru gadu palielinājās par 10%.
Kā atceras vietnē "History Stack Exchange" cilvēki, kuri tajos laikos dzīvoja šajā valstī, skolotāja vidējā alga PSRS 1970. gados bija tikai 100–120 rubļu. Pakāpeniski tā pieauga līdz 130 rubļiem, bet jau 1980. gados sasniedza 200 rubļu līmeni. Izglītības jomā vienas no augstākajām algām saņēma universitāšu profesori — 400–500 rubļu.
Kā norādīts atslepenotā CIP (Centrālās izlūkošanas pārvaldes) ziņojumā, inženiera alga PSRS bija atkarīga no tā, kurā nozarē viņš strādāja — civilajā vai aizsardzības rūpniecībā. Konstruktoru inženieri saņēma apmēram 600–700 rubļu mēnesī, bet, ja strādāja CKBMT (Centrālajā jūras tehnikas konstruktoru birojā), tad 900–1300 rubļu.
Atsevišķu projektu galvenie inženieri saņēma 1700–1800 rubļu, savukārt, ja viņi bija atbildīgi par veselu rūpnīcu, tad 2500–3000 rubļu.