Krievijā likvidēts Kijivas apgabalā kara noziegumos vainotais OMON pulkvežleitnants
Krievijas Kemerovas apgabalā eksplodēja automašīna, kurā atradās Kijivas apgabalā kara noziegumos vainotais OMON specvienības "Obereg" pulkvežleitnants Venjamins Mazžerins.
2025. gada 25. oktobrī Krievijas Kemerovas apgabalā tika nogalināts īpašo uzdevumu vienības pulkvežleitnants Venjamins Mazžerins, kurš dienēja OMON specvienībā "Obereg". Viņš 2022. gada februārī un martā aktīvi piedalījās kara noziegumos un masveida represijās pret civiliedzīvotājiem Kijivas apgabalā, kad sākās Krievijas karaspēka pilna mēroga iebrukums Ukrainā.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) dati liecina, ka 1980. gadā dzimušais Venjamins Vladimirovičs Mazžerins dienēja Krievijas Nacionālās gvardes Kemerovas apgabala pārvaldes OMON specvienībā "Obereg". Šī vienība bija iesaistīta kara likumu un paražu pārkāpumos, kā arī noziegumos pret civiliedzīvotājiem Kijivas apgabala okupētajās teritorijās. Pamatojoties uz savāktajiem pierādījumiem un aculiecinieku liecībām, Ukrainas Ģenerālprokuratūra uzsāka krimināllietu pret "Obereg" virsniekiem par kara noziegumiem.
Jau 2022. gada aprīlī Ukrainas militārā izlūkošana noskaidroja vienības locekļu vārdus un izstrādāja plānu viņu saukšanai pie atbildības. 25. oktobrī Krievijas Kemerovas apgabalā eksplodēja Mazžerina vadītā automašīna.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde uzsvēra, ka katrs militārs noziegums, kas pastrādāts pret Ukrainas tautu, tiks taisnīgi sodīts, un Mazžerina slepkavība ir šī neizbēgamā soda piemērs.