Okupanti Ukrainā pastrādā šaušalīgu kara noziegumu pret civiliedzīvotājiem, kas gāja ar paceltu baltu karogu (18+)
Harkivas apgabala Kruhļakivkā Krievijas okupācijas karaspēks veica bezpilota lidaparāta uzbrukumus diviem civiliedzīvotājiem, kas gāja pa ceļu ar paceltu baltu karogu.
Šaušalīgo video publicēja Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa desanta spēku 7. gaisa desanta korpusa 77. atsevišķās gaisa mobilās vienības "Naddneprjanskas" brigādes sakaru nodaļa.
Sākotnējie ziņojumi liecina, ka okupanti kara noziegumu pastrādāja svētdien, 2025. gada 3. novembrī.
Video redzams, kā Krievijas karavīri veic FPV dronu triecienus pa civiliedzīvotājiem un viņu suni, kas pārvietojās pa ceļu ar paceltu baltu karogu. Šie cilvēki pārvietojās, ticot, ka vismaz daži kara noteikumi joprojām pastāv. Taču Krievijas armijai šādu noteikumu nav.
"Mērķtiecīgā uzbrukuma rezultātā tika nogalināti divi neapbruņoti cilvēki un suns. Tuvumā nebija militāru objektu vai pozīciju," teikts paziņojumā.
Saskaņā ar pieejamo informāciju ienaidnieks filmēja šo uzbrukumu, lai izplatītu videoierakstu propagandas materiālos un nepatiesi apsūdzētu Ukrainas Bruņotos spēkus.
Šis fakts liecina par sistemātisku dezinformācijas praksi un mēģinājumiem novelt vainu par kara noziegumiem uz ukraiņiem.
Prokuratūra uzsākusi izmeklēšanu
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem, 2025. gada 3. novembrī netālu no Kruhļakivkas ciema Kupjanskas rajonā Krievijas karaspēks ar bezpilota lidaparātiem (FPV) uzbruka diviem neapbruņotiem civiliedzīvotājiem.
Cietušie gāja pa ceļu, turot baltu karogu, kas norādīja uz viņu ne militāro statusu. Mērķtiecīga uzbrukuma rezultātā viņi un viņu suns mira notikuma vietā.
Trieciena vietas tuvumā nebija militāru objektu vai pozīciju. Šis ciniskais noziegums ir vēl viens pierādījums Krievijas armijas sistemātiskajai starptautisko humanitāro tiesību un civiliedzīvotāju tiesību uz dzīvību neievērošanai.
Krievijas sabotāžas un izlūkošanas grupai iepriekš bija izdevies iekļūt Pokrovskas centrā un nogalināt vairākus civiliedzīvotājus. Tomēr Ukrainas karaspēks atklāja okupantus un likvidēja tos dzelzceļa stacijā.
Ukrainas Aizsardzības spēki arī publiskoja pārtvertu Krievijas karaspēka radiopārraidi netālu no Kupjanskas, kurā bija ierakstīta pavēle nošaut neapbruņotu civiliedzīvotāju.
"Viņi nenāk atbrīvot – viņi nāk nogalināt, spīdzināt un iebiedēt. Tā nav nejaušība, bet gan baiļu stratēģija," norādīja Bruņotie spēki.