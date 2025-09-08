HUR sarīko sprādzienus Habarovskā, likvidējot un ievainojot kara noziegumos apsūdzētus okupantus
Divos sprādzienos Krievijas Tālo Austrumu pilsētā Habarovskā nogalināti un ievainoti militārās vienības locekļi, kas apsūdzēti kara noziegumu izdarīšanā Kijivas kaujas laikā 2022. gadā.
"Divas sprādzienbīstamas ierīces eksplodēja autostāvvietā netālu no militārās vienības," laikrakstam "Kyiv Independent" pavēstīja avots no Ukrainas militārās izlūkošanas (HUR).
"Sprādzieni notika ap pulksten 9:00 — tieši tajā brīdī, kad Krievijas armija ieradās dežūrā. Sprādzienu rezultātā ienaidnieka armijas personāla vidū ir bojāgājušie un ievainotie."
Saskaņā ar avotu, uzbrukuma mērķis bija Krievijas Gvardes 748. atsevišķā operatīvā bataljona 6912. militārā vienība, kas izvietota Habarovskā, pilsētā, kas atrodas vairāk nekā 6000 kilometru attālumā no Ukrainas.
Šī vienība piedalījās kaujās Kijivas apkārtnē pirmajās pilna mēroga iebrukuma nedēļās, kad Krievijas spēki veica vairākus kara noziegumus, īpaši priekšpilsētu pilsētās Bučā un Irpiņā.
Krievijas mēģinājumi aplenkt Kijivu cieta neveiksmi pēc vairāk nekā mēnesi ilgām smagām kaujām, un Maskavas karaspēks pēc tam atkāpās no galvaspilsētas piepilsētas rajoniem.
Kara plosītā Ukrainas pilsēta Irpiņa 2022. gada marta sākumā
Tika konstatēts, ka Krievijas armija šajās trijās pilsētās ir spīdzinājusi, izvarojusi un sodījusi ar nāvi simtiem iedzīvotāju.
HUR avots sacīja, ka pēc sprādzieniem vietējās varas iestādes "bloķēja mobilo internetu un mainīja sabiedriskā transporta kustību, lai vietējie iedzīvotāji neuzzinātu patiesību par šo ārkārtējo notikumu".