"Ar tikšanos Aļaskā nekas nebeigsies." Kremļa galvenais propagandists Solovjovs paziņo, kam tālāk uzbruks Maskava
Krievijas propaganda ir sākusi gatavot krievus jaunam karam: Kremļa galvenais propagandists Vladimirs Solovjovs federālajā kanālā paziņoja, ka pat pēc gaidāmās Vladimira Putina un Donalda Trampa tikšanās Krievijai karš nebeigsies.
Viņš pieļāva, ka sāksies jauna "specoperācija" - šoreiz Dienvidkaukāzā. Pastāv liela iespēja, ka Krievija gatavojas uzbrukumam Armēnijai un Azerbaidžānai.
"Ir laiks uzvarēt. Uzvarēt. Bet viņi tēlo, ka kara nav... Kādu piektdienas vakaru lielā pilsētā tu iznāc ārā un domā - kas notiek? Vai patiešām kaut kur ir karš? Jā, ir. Un tas ir baisms karš. To ļoti skaidri jāapzinās. Un, diemžēl, tas visiem nebeigsies ar tikšanos Aļaskā," sacīja Solovjovs.
Pēc propagandista vārdiem, situācija Dienvidkaukāzā kļūst par "ļoti lielu problēmu". Viņš izteica bažas, ka Kaspijas jūras rajonā it kā varētu parādīties NATO bāzes, un nosauca to par draudu, kas var novest pie jaunas Krievijas režīma "specoperācijas".
Šis ir skaidrs mājiens uz Armēniju un Azerbaidžānu, kas demonstratīvi pietuvojas ASV un Vašingtonā parakstīja līgumu paketi, kas izraisījusi neapmierinātību Maskavā. Krievijas valsts mediji šo notikumu izvēlējās ignorēt.
Solovjova paziņojums ir vēl viens apliecinājums tam, ka Kremlis nav gatavs beigt karu - gluži pretēji, Krievijas sabiedrība var tikt gatavota jaunam konfliktam. Šādi izteikumi sekoja drīz pēc tam, kad Vašingtonā tika parakstīta līgumu sērija starp Armēniju un Azerbaidžānu ASV prezidenta klātbūtnē, raksta "Dialog.ua".
ASV klātbūtne un ietekme Dienvidkaukāzā tagad ir bezprecedenta augsta. Šis solis ir skaidrs politisks izaicinājums Maskavai, jo abas valstis arvien demonstratīvāk attālinās no Kremļa. Tajā pašā laikā Krievijas sabiedrotā Irāna jau atklāti izteikusi neapmierinātību par Baku un Erevānas pietuvināšanos Rietumiem.