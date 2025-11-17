"Eiropas pēdējā mierīgā vasara," Krievija varētu uzbrukt NATO agrāk, nekā gaidīts, paziņo Vācijas aizsardzības ministrs
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss paziņojis, ka aizvadītā vasara varēja būt "pēdējā mierīgā" Eiropai.
“Mēs vienmēr pieņēmām, ka Krievijas uzbrukums NATO varētu notikt 2029. gadā. Taču tagad dzirdam vērtējumus, kas liecina par iespējamu eskalāciju jau 2028. gadā, un daži militārie vēsturnieki pat uzskata, ka mēs jau esam nodzīvojuši pēdējo mierīgo vasaru," sacīja ministrs.
Pistoriuss uzsver, ka NATO armijām steidzami nepieciešama modernizācija un pārapbruņošanās.
Vācija tam gatavojas. Sākot ar 2027. gadu, iedzīvotājiem būs jāiziet medicīniskās pārbaudes, lai noteiktu potenciālos iesaucamos ārkārtas situācijas gadījumā.
Valdība plāno arī izveidot lielu rezervistu spēku valsts aizsardzības stiprināšanai.
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs iepriekš solīja padarīt Bundesvēru par spēcīgāko armiju Eiropā.
Pistoriuss ir norādījis, ka gadījumā, ja notiktu uzbrukums Vācijai, tā ir gatava "nogalināt Krievijas karavīrus". Pēc Vācijas aizsardzības ministra teiktā, miers pastāv tikai tad, ja ir spēks un gatavība sevi aizstāvēt.