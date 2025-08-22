Mamikins: Latvija uzbruks Pleskavas apgabalam, lai palīdzētu Rietumiem "sagrābt Krievijas resursus"
Latvija grasās uzbrukt Krievijas Pleskavas apgabalam, bet Eiropa jau kāro ar ieročiem rokās “sagrābt Krievijas resursus”, paziņojis uz Krieviju aizbēgušais kādreizējais Latvijas žurnālists, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, bet tagad Krievijas propagandas frontē centīgi strādājošais Andrejs Mamikins.
Mamikins paziņojis Krievijas propagandas ruporam “Carjgrad”, ka aizsardzības rūpniecības straujā aktivizēšanās Eiropā nozīmē tikai vienu: Eiropa gatavojas reālam karam ar Krieviju, lai tai uzbruktu. Būtiska loma Eiropas uzbrukumā esot atvēlēta Latvija, no kurienes ar HIMARS raķetēm šaus pa Pleskavu.
“Carjgrad” norāda, ka Eiropā “bezprecedenta tempos” pieaug aizsardzības ražošana, un saskaņā ar laikraksta “Financial Times” datiem aizsardzības uzņēmumu darbība paplašinās trīsreiz ātrāk nekā pirms Krievijas “speciālās militārās operācijas” sākuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. “Formāli tas viss tiek pasniegts kā “aizsardzības stiprināšana”, taču Mamikinu “nepiemānīt” — “Eiropa nav guvusi nekādu vēstures mācību, tā atkal grib doties karagājienā pret Krieviju, un šeit nevar būt divu viedokļu,” viņš paziņojis šim propagandas izdevumam.
Vai Eiropa šādi reaģē uz Kremļa diktatora Vladimira Putina atklāto agresiju pret kaimiņiem? Nekā tamlīdzīga, saka Mamikins, tieši Eiropa grasās uzbrukt “miermīlīgajai” Krievijai un agri vai vēlu tā notiks. “Kur viņi šos šāviņus šaus, pa kādiem mērķiem? Pa Kluso okeānu, kur, no kurienes?” vaicā Mamikins. Viņš šausta Rietumu liekulību: “No vienas puses viņi saka, ka Krievijai šāviņu atlicis “trim dienām” un tā “strauji atkāpjas”, bet no otras — ka Maskava tūlīt iebruks Eiropā.”
Ko tad Rietumi grib, kādēļ grasās Krievijai uzbrukt? Un te Mamikins galdā liek gadu desmitiem veco krievu propagandas trumpi: “Mērķis ir viens — Krievijas dabas resursu sagrābšana!” Un pēc šīs loģikas militāras provokācijas ir gandrīz neizbēgamas, tās būs vērstas pret Krievijas rietumu apgabaliem un Baltkrieviju. Kādēļ gan Rietumiem būtu jāsāk pasaules karš, lai sagrābtu resursus, kurus Krievija vairāk nekā centīgi pati cenšas pārdot, Mamikins nepaskaidroja.
“Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs kļūsim par lieciniekiem militārai provokācijai Pleskavas apgabalā, Smoļenskas apgabalā, Vicebskas apgabalā Baltkrievijas Republikā. Analoģiski tai, ko sarīkoja Ukrainas bruņotie spēki Kurskas apgabalā. Krievijai uz to ir jāsagatavojas,” viņš brīdināja un jau atklāja ienaidnieku plānus. “Lietuva — tas ir galvenokārt Baltkrievija. Igaunija un Latvija — tas ir Pleskavas apgabals un nedaudz Ļeņingradas apgabala. Protams, viņi uz to gatavojas.”
Mamikinu īpaši satraukušas mācības Latvijā, kurās izmantoja daudzlādiņu raķešu palaišanas iekārtas HIMARS, pavisam drīz pēc Krievijas invāzijas Ukrainā — Pleskava atrodas tikai 60 kilometru attālumā no Latvijas. “Absolūti skaidrs — Eiropa gatavojas karam ar Krieviju. Nevajag lolot nekādas cerības,” viņš biedēja.
Mamikins uz agresorvalsti Krieviju aizbēga 2022. gadā, kad tā sāka asiņaināko karu Eiropā kopš Ādolfa Hitlera izraisītā Otrā pasaules kara, un kļuva par krievu propagandistu gaidītu viesi, gan attaisnojot Krievijas agresiju, gan veltot “siltus” vārdus savai bijušajai dzimtenei. Piemēram, Mamikins Krievijas publikai "Kremļa Gebelsa" Vladimira Solovjova šovā stāstījis, ka Latvijas un Igaunijas bankas mēdz kredītu parādniekiem piedāvāt "parakstīt līgumu" ar Aizsardzības ministriju, lai pēc tam viņus pakāpeniski savaņģotu karošanai Ukrainā.
2023. gada 29. septembrī Latvijas Valsts drošības dienests uzsāka kriminālprocesu pret Mamikinu par Krievijas veikto noziegumu Ukrainā slavināšanu un attaisnošanu. 2024. gada jūnija beigās Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļa pret Mamikinu izdeva Eiropas apcietinājuma lēmumu. 2025. gada februārī Mamikins uzstājās prokremliskajā konferencē "Krievu etnocīds Baltijas valstīs" ar apgalvojumu, ka “valstīm ar pašreizējiem nosaukumiem Latvijas Republika, Igaunijas Republika un Lietuvas Republika nevajadzētu eksistēt”, savukārt Krievijas propagandas impērijas "Russia Today" sastāvā ietilpstošajam "Baltnews" šovasar stāstīja, ka Baltijas valstīs viņš redz, ka "liela sabiedrības daļa, kas pašlaik staigā ar Ukrainas karogiem un priecīgi izkliedz lozungus "Slaktēsim krievus!" un taisa visas šīs nejaucības, gluži kā 1940. gadā skries ar sarkanām neļķēm sagaidīt krievu tankus".
Kā liecina "Wikipedia" pieejamā informācija, Ļeņingradā dzimušais Mamikins 2014. gadā kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās no partijas "Saskaņa" saraksta. Viņš ieguva vienu no astoņiem Latvijai atvēlētajiem mandātiem Eiropas Parlamentā. 2018. gada aprīlī Mamikins paziņoja par izstāšanos no partijas "Saskaņa". Kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu savienības (LKS) saraksta, nebūdams tās biedrs, taču partija neguva pietiekošu vēlētāju atbalstu, lai būtu pārstāvēta parlamentā. Tāpat pārstāvēja LKS arī 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēts.
