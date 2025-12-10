Pāvests: mēģināt panākt mieru Ukrainā bez Eiropas ir "nereālistiski"
Romas pāvests Leons XIV otrdien brīdināja, ka mēģināt panākt mieru Ukrainā bez Eiropas ir "nereālistiski", un sacīja, ka ASV prezidenta Donalda Trampa miera plāns rada "milzu pārmaiņu" risku transatlantiskajā aliansē.
ASV dzimušais pāvests arī brīdināja, ka intervijās pausti komentāri par Eiropu "mēģina izjaukt to, kam, manuprāt, jābūt ļoti svarīgai aliansei šodien un nākotnē".
Leons XIV, kurš otrdien tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski savā lauku rezidencē Kastelgandolfo, pēc tam pateica žurnālistiem, ka nav pilnībā izlasījis jaunāko ASV priekšlikumu par Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu.
"Diemžēl dažas no manis redzētajām daļām rada milzu pārmaiņas tajā, kas daudzus gadus bija patiesa alianse starp Eiropu un Savienotajām Valstīm," sacīja pāvests.
"Izteikumi par Eiropu, kas pausti arī nesenajās intervijās, manuprāt, mēģina izjaukt to, kam, manuprāt, jābūt ļoti svarīgai aliansei šodien un nākotnē," sacīja pāvests.
Tramps padziļināja savu plaisu attiecībās ar Eiropu otrdien publicētā intervijā izdevumam "Politico", nosaucot Eiropu par "vāju" un "sabrūkošu" imigrācijas un Ukrainas jautājumos.
Starp Vašingtonu un tās sabiedrotajiem Eiropā ir lielas domstarpības Trampa miera plāna jautājumā. Daudzas Eiropas valstu valdības baidās, ka šis plāns piespiedīs Ukrainu atdot teritorijas Krievijai.
"Mēģināt panākt miera vienošanos, neiekļaujot diskusijās Eiropu, teiksim tā, ir nereālistiski," sacīja pāvests.
"Karš ir Eiropā, un es domāju, ka Eiropai jāpiedalās garantijās, kuras mēs mēģinām panākt drošībai šodien un nākotnē. Diemžēl ne visi to saprot," viņš piebilda.
Atbildot uz jautājumu, vai viņš pieņems Zelenska uzaicinājumu apmeklēt Ukrainu, pāvests sacīja: "Es tā ceru." Viņš tomēr brīdināja, ka nav iespējams pateikt, kad šāds brauciens būtu iespējams.