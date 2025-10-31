Karalis Čārlzs III ir atņēmis savam brālim, princim Endrū, “prinča” titulu
Pēc pedofilijas skandāla, karalis Čārlzs III ir atņēmis savam brālim, princim Endrū, “prinča” titulu, un viņš turpmāk būs pazīstams kā Endrū Mauntbatens-Vindzors.
Šis lēmums pieņemts pēc jaunām apsūdzībām un sabiedrības spiediena saistībā ar viņa ciešajām saitēm ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu. Vienlaikus Bekingemas pils paziņoja, ka Endrū zaudē arī tiesības dzīvot savā "Royal Lodge" rezidencē Vindzorā, kuru viņš īrēja kopš 2004. gada. Līgums par ēkas izmantošanu ir formāli izbeigts, un viņam būs jāpārvācas uz mājokli Sandringemā, kura izmaksas segs karalis.
Neskatoties uz to, ka Endrū turpina noliegt pret viņu izvirzītās apsūdzības, pils uzsvēra, ka šīs sankcijas uzskatāmas par “nepieciešamām” . Tajā pašā laikā karaliskā ģimene pauda solidaritāti visiem vardarbības upuriem, norādot, ka šis solis ir daļa no centieniem atjaunot karaļnama reputāciju.
Skandāla centrā ir Virdžīnija Džufre, kura apgalvo, ka pusaudža vecumā Epstīns un princis Endrū viņu vairākkārt seksuāli izmantoja. Nesen iznāca Džufres memuāri, kuros sieviete atkārtoti apgalvoja, ka pusaudzes vecumā trīs reizes bija seksuālos sakaros ar princi Endrū. Viņa apgalvoja, ka tas noticis laikā, kad viņu uz šādām darbībām piespieda Epstīna pedofilijas tīkls. Džufre pieaugušā vecumā cieta no smagas depresijas un 26. aprīlī veica pašnāvību.
Endrū konsekventi noraidījis šos apgalvojumus, taču sabiedrības spiediens pieauga pēc tam, kad atklātībā nonāca 2011. gadā sūtītie e-pasti, kas parādīja, ka viņš turpināja sazināties ar Epstīnu arī pēc tam, kad publiski visiem apgalvoja, ka viņu draudzība ir noslēgusies.
Džufres ģimene, reaģējot uz karaļa lēmumu, paziņoja, ka viņa “ar savu patiesību un drosmi gāza britu princi”. "Šodien parasta amerikāņu meitene no parastas amerikāņu ģimenes ar savu patiesību un neparasto drosmi gāza no troņa britu princi. Kad Endrū viņu seksuāli izmantoja — Virdžīnija nekad nepārstāja cīnīties par taisnību, lai atklātu sabiedrībai to, kas notika ar viņu un daudziem citiem upuriem kā viņa. Šodien viņa savu taisnību ir panākusi!" norādīts ģimenes paziņojumā.
Endrū iepriekš pats bija atteicies no Jorkas hercoga statusu, taču viņa meitas princeses Beatrise un Eidženija savus titulus saglabās. Tāpat viņas saglabās savas tiesības troņa mantošanas rindā. Jāpiebilst, ka Endrū līdz šim bija astotais šajā rindā. Tiek ziņots, ka arī Endrū bijusī sieva Sāra Fērgusone, kura līdz šim tika dēvēta par Jorkas hercogieni savu titulu zaudēs, un arī pametīs "Royal Lodge".