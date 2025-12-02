Zelenskis: Krievijas kara izbeigšanas plānā ir 20 punkti. Sākotnējā Maskavas perinātajā un Trampa pasludinātajā plānā bija 28 punkti
ASV virzītajā miera plānā tagad ir 20 punkti, kas pamatā tika izstrādāti sarunās Ženēvā un pieslīpēti Ukrainas un ASV sarunās Floridā, otrdien tiekoties ar Īrijas premjerministru Mihālu Mārtinu, sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"No tā, ko es redzēju, dažas lietas vēl ir jāizstrādā līdz galam. Bet Amerika sper lielus soļus, lai izbeigtu karu," atzina prezidents. "Tā vai citādi, mūsu uzdevums - esmu pārliecināts, ka tas Eiropā ir mūsu visu kopīgais uzdevums - ir patiešām izbeigt karu, nevis tikai panākt pauzi karadarbībā."
Vizītes gaitā Īrijā Ukrainas prezidents arī pauda, ka pēc visām miera sarunām ASV, kā gaitā notika arī diskusijas ar izlūkdienestu piedalīšanos, viņš ir saņēmis detalizētu Ukrainas delegācijas ziņojumu par galvenajiem amerikāņu puses akcentiem. Kā norādīja Zelenskis, viņš uzdevis turpināt "maksimāli konstruktīvu darbu ar [ASV prezidenta Donalda] Trampa komandu, kā arī ar Eiropas partneriem".
Pagājušajā nedēļā ziņu aģentūra “Bloomberg” publicēja Krievijas diktatora Vladimira Putina divu augsta ranga padomnieku Jurija Ušakova un Kirila Dmitrijeva telefonsarunas atšifrējumu, no kuras noprotams, ka nesen Trampa paziņoto 28 punktu “miera plānu” par kara izbeigšanu Ukrainā faktiski ir sagatavojusi agresorvalsts Krievija, vēlāk to nododot ASV pārstāvjiem. Turklāt analīze liecināja, ka šis plāns, salīdzinot ar karojošo pušu 2022. gada sarunām Stambulā, nu paredz daudz vairāk labumu Krievijai un bargākas prasības Ukrainai. Publicētā telefonsaruna notikusi 29. oktobrī, kad Ušakovs ar Dmitrijevu apsprieda, cik stingri Krievijai vajadzētu uzstāt uz savām prasībān, un Ušakovs atbalsta ideju, ka no amerikāņiem ir jāpieprasa “maksimums”. “Mums vajag prasīt maksimumu, kā domā? Bet vispār, ko nodot?” sarunā vaicā Ušakovs. “Man šķiet, ka šo papīru, vienkārši mēs izdarīsim it kā mūsu pozīcijā, un es vienkārši neformāli tieši nodošu, ka tas viss ir neformāli. Bet viņi [amerikāņi -red.], lai taisa kā savu,” norāda Dmitrijevs. “Taču domāju, ka viņi paņems ne gluži pilnībā mūsu versiju, taču vismaz maksimāli tai tuvu.” Ušakovs satraucas, ka amerikāņi krievu “iesmērētajā” versijā varētu veikt kaut kādus labojumus. “Tur jau ir tā lieta, ka viņi var nepaņemt, bet pateiks, ka tas ar mums ir saskaņots. Lūk, no kā es baidos,” viņš sacīja. “Viņi pēc tam var pārdēvēt, un viss. Ir tādas briesmas. Ir. Nu labi, nekas. Paskatīsimies.”
Savukārt izdevums “The Insider” salīdzināja Krievijas un Ukrainas 2022. gada aprīļa Stambulas sarunu dokumentus un jauno 28 punktu “miera plānu”, un konstatēja, ka jaunajā plānā nav praktiski nekādas piekāpšanās par labu Ukrainai, toties Krievija izvirzījusi desmitiem jaunu prasību un paredzējusi vērienīgus ieguvumus. Jāpiebilst, ka 21. novembrī Tramps paziņoja, ka dod Zelenskim laiku līdz 27. novembrim piekrist parakstīt šo plānu. Savukārt “The Washington Post” norādīja, ka ASV armijas ministrs Daniels Driskols 20. novembrī rakstiski bija iesniedzis šo plānu Zelenskim, ultimatīvi pieprasot to parakstīt līdz Pateicības dienai vai zaudēt amerikāņu atbalstu. Pēc tam Zelenskis uzrunāja Ukrainas tautu, solot apspriest plānu ar partneriem, nezaudējot Ukrainas intereses, taču norādīja, ka Kijivai ir jāizdara izvēle — “vai nu zaudēt cieņu, vai riskēt zaudēt galveno partneri”.
Vēlāk ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā ASV plāns tika uzlabots, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču Kremlis paziņoja, ka Krievija nepieņems Eiropas prasītos labojumus.
Svētdien Floridā tikās ASV un Ukrainas delegācijas, un sarunās galvenā uzmanība tika pievērsta tam, lai noteiktu, kur faktiski atradīsies miera līgumā noteiktā robeža ar Krieviju, vēsta tīmekļa izdevums "Axios", atsaucoties uz diviem anonīmiem avotiem Ukrainā. Piecas stundas ilgušo sanāksmi Floridā viņi raksturoja kā sarežģītu un saspringtu, taču produktīvu.
Putins, kam otrdien paredzēta tikšanās ar Trampa sūtni Stīvu Vitkofu, uzstāj, ka Krievija neapstāsies, kamēr nepārņems kontroli pār visu Donbasu, atgādina "Axios". Kā ziņo "Axios", ASV vēlas panākt, lai Ukraina atdod šīs teritorijas un tādējādi pārliecinātu Putinu noslēgt mieru, taču Kijivai tā būtu "sāpīga un politiski sprādzienbīstama piekāpšanās".
Kā vēsta izdevums, pēc stundu ieilgušām sarunām tikšanās turpinājās ar trim pārstāvjiem no katras puses. Saskaņā ar divu Ukrainas avotu sniegto informāciju teritoriālās kontroles līnija bija praktiski vienīgais apspriestais jautājums.