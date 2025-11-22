ES amatpersona par ASV "miera plānu": “Vitkofam jāapmeklē psihiatrs!”
Eiropas amatpersonas izteikušas skarbu kritiku ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņa Stīva Vitkofa un Krievijas pārstāvja Kirila Dmitrijeva sagatavotajam "miera plānam".
Viens no ASV piedāvātā "miera plāna" punktiem paredz izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atjaunošanas darbiem pēc pamiera noslēgšanas, tomēr tas paredz arī to, ka Vašingtona saņemtu 50% peļņas no atjaunošanas projektiem.
Bijušais Francijas ierēdnis medijam "Politico" norādīja, ka priekšlikums ir “skandalozs”, sakot, ka Eiropa cenšas atrast taisnīgu un likumīgu veidu, kā izmantot iesaldētos Krievijas līdzekļus Ukrainas labā, savukārt Vašingtona “vēlas no kara nopelnīt”.
“Eiropieši intensīvi cenšas atrast ilgtspējīgu risinājumu, kā izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus ukraiņu labā, bet Tramps vēlas no tiem gūt peļņu. Šo priekšlikumu, visticamāk, visi noraidīs," norādīja amatpersona.
Kāds cits ES augsta ranga ierēdnis medijam uzsvēra, ka Trampam nav pilnvaru, lai "atsaldētu" Krievijas aktīvus, kas atrodas Eiropā. Bet vēl kāds augsta ranga Eiropas politiķis gāja tālāk, apgalvojot, ka "Vitkofam jāapmeklē psihiatrs".
Jāpiemin, ka ASV savā "miera plānā" jeb "Ukrainas kapitulācijas plānā" paredz gūt peļņu no Eiropā iesaldētajiem Krievijas aktīviem. Tāpat Tramps daļu paredzējis ieguldīt "atsevišķā ASV un Krievijas investīciju instrumentā, kas tiks izmantots kopīgiem Amerikas un Krievijas investīciju projektiem nozarēs, kas stiprina globālo stabilitāti un savstarpējās ekonomiskās intereses".
Jau mēnešiem ilgi Eiropas Savienības amatpersonas strādā pie plāna, kā izmantot aptuveni 140 miljardus eiro iesaldēto Krievijas aktīvu, kas lielākoties atrodas Beļģijā, lai atbalstītu Kijivas spēju sevi aizsargāt no uzbrukuma. Šī nauda ir ārkārtīgi nepieciešama, jo Ukrainai draud naudas izsīkums nākamā gada sākumā. Amatpersonas atzīst, ka sarunas Briselē pašlaik ir delikātā stadijā, un augstākās amatpersonas izstrādā juridisku pamatu, kas ļautu iesaldētos līdzekļus izmantot aizdevumam Ukrainas valdībai.