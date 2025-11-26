“Noderīgais idiots" Vitkofs: skaidro, kāpēc Trampa sūtnis kļuvis par ideālu instrumentu Kremlim
Skandalozā ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa saruna ar Vladimira Putina palīgu Juriju Ušakovu izgaismojusi, cik ērts un pat “noderīgs idiots” Kremlim kļuvis šis amerikānis.
Tā savā analītiskajā rakstā “Trampa miera plāns nes sevī Krievijas pirkstu nospiedumus — tagad ir skaidrs, kāpēc” raksta "Sky News" korespondents Džeimss Metjūzs.
Pēc viņa teiktā, amerikāņu "miera plāna" parādīšanās, kurā nepārprotami bija redzamas Maskavas intereses, tobrīd radījusi daudz jautājumu. Taču tagad, kad publiskoti jauni dati par Vitkofa kontaktiem ar Krievijas pārstāvjiem, aina kļūst krietni saprotamāka.
"Bloomberg" izmeklēšanā atklātas iespaidīgas detaļas par Vitkofa sarunām ar Ušakovu — Putina galveno ārpolitikas padomnieku. Starp tām ir arī amerikāņa sniegtie padomi, kā Kremlim “pareizi komunicēt” ar Trampu.
Tā, piemēram, oktobrī notikušajā telefonsarunā Vitkofs Ušakovam atklājis, ka Volodimirs Zelenskis gatavojas vizītei Baltajā namā, un ieteicis Putinam piezvanīt Trampam pirms šīs tikšanās.
Pēc "Bloomberg" datiem Vitkofs teicis: “Prezidents man dos plašas iespējas un rīcības brīvību, lai panāktu vienošanos.”
Viņš atsaucies arī uz Trampa piedāvāto “20 punktu miera plānu Gazai”, piebilstot, ka “ko līdzīgu varētu īstenot arī ar jums”.
Pēc šiem kontaktiem Vitkofs faktiski kopā ar Krievijas pārstāvjiem sagatavoja skandalozo “miera” plāna versiju, kuru ASV centās uzspiest Ukrainai.
Metjūzs norāda, ka “Bloomberg” publikācija iezīmē visai trāpīgu Vitkofa portretu — cilvēku, kurš uzvedas kā “noderīgais idiots”, apzināti vai neapzināti darbojoties Maskavas labā.
“Šāds scenārijs liek uzdot ļoti nopietnus jautājumus par viņa ‘sadarbību’ ar krieviem un par potenciālajām sekām — līdz pat katastrofālām,” raksta analītiķis.
“Jebkāda Vašingtonas un Maskavas pietuvošanās pastiprina apdraudējumu Ukrainai un Eiropas drošībai.”
Tomēr, par spīti skandālam, Tramps joprojām iecerējis sūtīt Vitkofu uz Maskavu — šoreiz “tālākām sarunām” par iespējamu izeju no kara strupceļa.
Putins gan nav izrādījis, ka būtu gatavs kaut kam piekāpties atjaunotā plāna ietvaros. Savukārt Kijivā šādas ziņas raisa vienīgi satraukumu: pārsteigumi, ko Trampa “problēmu risinātājs” varētu sarūpēt, Ukrainai neko labu nevēsta.
Metjūzs uzsver: jebkurā citā politiskajā sistēmā Vitkofs acīmredzamā interešu konflikta un kompromitējošās informācijas dēļ amatu būtu zaudējis jau sen. Normālos apstākļos tas pārvērstos par vērienīgu politisko skandālu.
Taču Trampa komandā skandāli, šķiet, vairs nav nekas neparasts. Prezidents un viņa cilvēki joprojām uztur kontaktus ar Kremli, un, kā norāda žurnālists, spēku līdzsvars šajās attiecībās acīmredzot ir krietni mazāk izdevīgs ASV, nekā varētu likties.
Iepriekš "Bloomberg" vēstīja, ka oktobrī notikusi telefonsaruna starp Ušakovu un Trampa īpašo sūtni Vitkofu. Sarunas laikā Vitkofs esot devis padomus, kā Maskavai veiksmīgāk pasniegt savus “miera piedāvājumus” Trampam.
Pēc izdevuma datiem Vitkofs paudis, ka “dziļi cienot Putinu”, un apgalvojis, ka esot pateicis Trampam — Krievija vienmēr it kā gribējusi panākt mieru.