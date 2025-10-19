Laikraksts: Putins telefonsarunā ar Trampu pieprasīja, lai Ukraina atdod visu nocietināto Doneckas apgabalu, ko viņš nespēj sagrābt jau 11 gadus. Arī Vitkofs mēģināja pielauzt Ukrainas delegāciju
Krievijas diktators Vladimirs Putins ceturtdien telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu pieprasījis pilnu kontroli pār Ukrainas Doneckas apgabalu, izvirzot to kā nosacījumu kara pārtraukšanai, atsaucoties uz divām augsta ranga amatpersonām, sestdien ziņoja laikraksts "The Washington Post".
Krievijas diktators pauda gatavību apmaiņā pret Donecku atteikties no Krievijas armijas okupētajām Ukrainas Zaporižjas un Hersonas apgabala daļām, ziņoja "The Washington Post", piebilstot, ka šī prasība ir "nedaudz mazāk ambicioza" nekā Putina nostāja sarunās ar Trampu Aļaskā augustā.
Putinam kopš 2014. gada sāktā kara Donbasā tā arī nav izdevies sagrābt visu Doneckas apgabalu, kurā ir ļoti spēcīgi Ukrainas armijas nocietinājumi. To labprātīga atdošana agresoram nozīmētu, ka krievu okupantu nākotnes ceļš uz Kijivu būtu krietni vieglāks.
Amatpersona norādīja, ka piektdienas tikšanās laikā ar Ukrainas delegāciju Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs centās viņus pielauzt atdot Putinam visu Doneckas apgabalu, jo tajā dzīvo galvenokārt krievvalodīgie.
Vairākas Baltā nama amatpersonas raksturoja to kā progresu, atklāja viena no amatpersonām, kas ir informēta par Putina un Trampa sarunas saturu. Ukraiņi to, protams, tā neuztver, norādīja otra amatpersona.
Putina koncentrēšanās uz Donecku liecina, ka viņš neatkāpjas no iepriekš izvirzītajām prasībām, kuru dēļ konflikts nonācis strupceļā, norādīja "The Washington Post" avoti.
Tramps nav publiski komentējis Putina prasību pēc visas Doneckas un neminēja to savā paziņojumā piektdien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā. Tramps plāno tuvāko nedēļu laikā tikties ar Putinu Ungārijā, lai turpinātu sarunas par Ukrainas kara izbeigšanu.
"Ir pienācis laiks pārtraukt slepkavošanu un noslēgt vienošanos! Ir izliets pietiekami daudz asiņu (..). Viņiem vajadzētu apstāties tur, kur viņi ir. Ļaujiet abiem pretendēt uz uzvaru, ļaujiet vēsturei izlemt!" piektdien pēc tikšanās ar Zelenski sociālajos tīklos rakstīja Tramps.
Jau ziņots, ka Zelenskim tikšanās laikā ar Trampu neizdevās iegūt tālas darbības raķetes "Tomahawk", uz kurām Ukraina bija cerējusi. Informēti avoti raksturoja abu līderu sarunu kā saspringtu un neērtu.