Putins tēlo muļķīti: nesaprotu, par ko ASV noteica mums sankcijas
Krievijas diktators Vladimirs Putins paudis neizpratni par ASV prezidenta Donalda Trampa noteiktajām sankcijām Krievijas naftas gigantiem, tā kā Maskavai un Vašingtonai neesot nekādu konfliktu un Aļaskas samits bija noticis draudzīgā garā.
Viņš paziņoja, ka amerikāņi sankcijas noteica pēc ASV valsts sekretāra Marko Rubio tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ANO Ģenerālās asamblejas laikā.
“Kopumā parunājām, taču neradās kaut kāda konfliktsituācija starp Krieviju un Savienotajām Valstīm par šiem jautājumiem, proti, mēs palikām uz Ankoridžas platformas. Un pēkšņi Savienotās Valstis paziņo par sankciju ieviešanu pret divām mūsu naftas kompānijām. Tas ir sakarā ar ko? Es jums godīgi saku, es pat nesapratu, kas nu notiek!” izbrīnīts stāstīja Putins. Viss taču ar amerikāņiem gāja labi, un “pēc tam — bum! Kad pilnīgi veselīgi sāka veidoties jaunās attiecības, pēkšņi sankcijas, kas, bez šaubām, grauj mūsu attiecības un patiesībā, atkārtoju, mums nav saprotams kas tā par zīmi?”
ASV finanšu ministrs Skots Besents par sankciju noteikšanu pret divām lielākajām Krievijas naftas kompānijām “Rosneft” un “Lukoil” paziņoja 22. oktobrī, kā iemeslu minot Putina “atteikšanos izbeigt šo bezjēdzīgo karu” Ukrainā. Sankcijas noteiktas dienu pēc tam, kad tika atcelta Trampa un Putina plānotā tikšanās Budapeštā, Vašingtonai paužot vilšanos par progresa trūkumu pamiera sarunās ar Maskavu.