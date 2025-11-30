Rubio un Umerovs skopi izsakās par ASV un Ukrainas sarunām
Floridā svētdien notikušās ASV un Ukrainas delegāciju sarunas par iespējām izbeigt Krievijas un Ukrainas karu bija produktīvas, taču vēl ir daudz darāmā, paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio. Arī Ukrainas delegācijas vadītājs, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs tik izteicās par "produktīvām un sekmīgām" sarunām, neko sīkāk nesakot.
"Nav runa tikai par nosacījumiem, kas izbeidz karadarbību," pēc sarunām žurnālistiem sacīja Rubio, kurš vadīja ASV delegāciju. "Runa ir arī par nosacījumiem, kas nodrošina Ukrainai ilgtermiņa labklājību. (..) Es domāju, ka šodien mēs to attīstījām, bet vēl ir daudz darāmā," viņš norādīja, nesniedzot sīkāku informāciju.
"Tas ir delikāti. Tas ir komplicēti," teica Rubio. "Ir daudz mainīgu daļu, un acīmredzami ir vēl viena puse, kam ir jābūt daļai no vienādojuma," sacīja ASV valsts sekretārs, ar to domājot Krieviju.
Viņš piebilda, ka turpinājums gaidāms nākamās nedēļas sākumā, kad ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs dosies uz Maskavu, kur viņam paredzēts tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Arī Ukrainas delegācijas vadītājs, Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, kurš kopā ar Rubio pēc sarunām sniedza paziņojumu žurnālistiem, sacīja, ka sarunas bijušas "produktīvas un sekmīgas", tomēr sīkāk neizteicās, kāds progress sarunu laikā tika panākts, ja vispār tika panākts.
Umerovs uzsvēra Ukrainas pateicību par ASV atbalstu gandrīz četrus gadus ilgušā kara laikā. "Mūsu mērķis ir plaukstoša, stipra Ukraina," sacīja Umerovs. "Mēs pārrunājām visus svarīgos jautājumus, kas ir svarīgi Ukrainai, Ukrainas tautai, un ASV mūs ļoti atbalstīja," sacīja Umerovs.
Iepriekš avots Ukrainas delegācijā aģentūrai AFP teica, ka sarunas neesot noritējušas viegli. No ASV puses sarunās piedalījās arī Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners. Viņi abi nākamās nedēļas sākumā dosies uz Maskavu. Sarunas notika Vitkofam piederošajā golfa klubā "Shell Bay" Halandeilbīčā.
Jau vēstīts, ka ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā pirms nedēļas ASV plāns tika mainīts, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču aģentūra "Bloomberg" norādīja, ka, lai gan Vašingtona ziņo par progresu sarunās ar Ukrainu, sarunas joprojām bremzē tie paši šķēršļi, kas iepriekš, proti, tas, kas ir pieņemams Ukrainai, nav pieņemams Krievijai, un otrādi.