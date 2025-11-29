Diktatora Putina "kara plānā" ir divi punkti, paziņo Ukrainas ārlietu ministrs Sibiha
29. novembra naktī Krievijas okupanti veica masveida, apvienotu gaisa triecienu Ukrainai un tās enerģētikas infrastruktūrai. Savu komentāru par masīvo uzbrukumu sniedza arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Sibiha uzsvēra, ka 29. novembra nakts Ukrainai bija ārkārtīgi grūta, jo Krievijas okupācijas armija veica gaisa triecienus pret tās civilo infrastruktūru, izmantojot 500 bezpilota lidaparātus un desmitiem spārnoto un ballistisko raķešu.
Ienaidnieka uzbrukumos gāja bojā trīs cilvēki un daudzi tika ievainoti. Tika bojāti enerģētikas infrastruktūras objekti.
Ukrainas Ārlietu ministrijas vadītājs norādīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins atkal izmantoja Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vizīti Maskavā, lai slēptu plaša mēroga gaisa triecienus pret Ukrainu.
2024. gadā, tūlīt pēc Orbāna vizītes Kremlī, Krievijas armija uzbruka Ohmatdet bērnu slimnīcai Kijivā.
"Putins vienkārši izmanto tādus politiķus kā Orbāns kā "aktierus" savā "asiņainajā izrādē". Putins vēlas paildzināt karu par katru cenu," rakstīja Sibiha.
Okupantu uzbrukums Ukrainai 29. novembrī
Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecība informē, ka 29. novembra naktī Krievijas okupanti veica triecienu pret Ukrainu, izmantojot 596 dažāda veida dronus un 36 spārnotās un ballistiskās raķetes.
Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca un iznīcināja 577 gaisa mērķus, tostarp 19 dažāda veida raķetes.
Diemžēl raķetes un 35 droni trāpīja 22 vietās, un gaisa mērķi tika notriekti 17 vietās. Kijiva un Kijivas apgabals tika pakļauts plašam gaisa triecienam, kā rezultātā gāja bojā trīs cilvēki un vairāk nekā 10 tika ievainoti ar dažādu smaguma pakāpi. Tika bojāta elektroapgādes infrastruktūra, un šorīt Kijivā bez elektrības palika vairāk nekā 500 000 cilvēku. Ukrainas Valsts ārkārtas dienests cīnās ar ienaidnieka uzbrukumu sekām.
Kijivā tika bojātas daudzstāvu dzīvojamās ēkas, un tur izcēlās ugunsgrēki. Valsts ārkārtas dienesta darbinieki galvaspilsētā izglāba vairāk nekā 50 cilvēku.