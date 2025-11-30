Paralizēta Viļņas lidostas darbība
No Baltkrievijas ielidojušo kontrabandas balonu dēļ svētdienas vakarā atkal tika pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās Viļņas lidostā. Satiksme tika pārtraukta plkst. 18.09, jo lidostas tuvumā tika pamanīti baloni.
Rīkojums par lidmašīnu pacelšanās un nolaišanas pārtraukšanu sākumā bija spēkā līdz plkst. 21, bet pēc tam termiņš tika pagarināts līdz plkst. 23.
Jau vēstīts, ka Viļņas lidostas darbību pēdējā laikā bieži traucējusi meteoroloģisko balonu atrašanās tās tuvumā. Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču 20. novembrī tos atkal atvēra. Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene pieļāvusi, ka robeža atkal varētu tikt slēgta, ja situācija ar kontrabandas baloniem pasliktināsies.
"Flightradar24" informācija liecina, ka uz Viļņu paredzētos reisus novirza uz citām lidostām. Piemēram, šobrīd uz Rīgu lido "airBaltic" reiss no Amsterdamas.