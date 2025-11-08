Baltkrievijas gaisa balonu dēļ atkal tikusi ierobežota Viļņas lidostas darbība
No Baltkrievijas lidojošu gaisa balonu dēļ, sestdienas vakarā aptuveni stundu tika apturēta Viļņas lidostas darbība.
Kā informēja LTOU, gaisa satiksme Viļņas lidostā bija apturēta no plkst. 20.45 līdz plkst. 21.50. Provizoriskā informācija liecina, ka lēmums par gaisa telpas ierobežojumu noteikšanu ir saistīts ar viena vai vairāku gaisa balonu lidošanu Viļņas lidostas virzienā.
Pēc Viļņas gaisa telpas atvēršanas lidosta atsāka darbu ierastajā režīmā, taču atsevišķi reisi joprojām var kavēties apkalpes un gaisa kuģu rotācijas traucējumu dēļ.
Jau vēstīts, ka Viļņas lidostas darbību pēdējā laikā bieži ir ietekmējusi meteoroloģisko balonu ielidošana tās gaisa telpā. Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva līdz novembra beigām ir slēgusi robežu ar Baltkrieviju. Bezpilota lidojoši objekti pēdējā laikā ir ietekmējuši lidostu darbību arī citviet Eiropā.