"The Telegraph": Tramps uzdevis legalizēt Putina kara laupījumu Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps uzdevis saviem sūtņiem Stīvam Vitkofam un Džaredam Kušneram vizītes laikā Maskavā izteikt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam priekšlikumu atzīt Maskavas kontroli pār Krimu un citām okupētajām Ukrainas teritorijām, noskaidrojis britu laikraksts "The Telegraph".
Laikraksts norāda, ka plāns izteikt šādu piedāvājumu krieviem neesot atcelts ne pēc sarunām Ženēvā, ne pēc Eiropas sabiedroto brīdinājumiem. "Kļūst arvien skaidrāk, ka amerikāņiem ir vienaldzīga Eiropas nostāja. Viņi saka, ka eiropieši var rīkoties tā, kā uzskata par vajadzīgu," laikrakstam norādījis viens no avotiem.
Putins nesen izteicās, ka Maskavas skatījumā Krimas, Luhanskas un Doneckas apgabalu juridiska atzīšana par Krievijai piederošām būs viens no galvenajiem jautājumiem sarunās par tā dēvēto Trampa miera plānu. Diktators arī apgalvojis, ka esot gatavs rakstiski apliecināt, ka Krievija neuzbrukšot Eiropai.
Daudzi avoti apgalvo, ka ASV priekšlikums atzīt Krievijas kontroli pār Ukrainas okupētajām teritorijām joprojām ir stratēģijas daļa arī pēc tam, kad sākotnējais ASV 28 punktu plāns tika koriģēts ASV un Ukrainas delegāciju sarunās Ženēvā.
Vienlaikus ASV plāns paredz, ka Ukraina netiks spiesta atzīt Krievijas tiesības uz okupētajām teritorijām.