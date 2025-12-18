Rīga sagaida leģendāro "Coca-Cola" Ziemassvētku automašīnu. FOTO, VIDEO
Arī šogad "Coca-Cola" Ziemassvētku automašīna viesojas Rīgā, radot īpašu svētku burvību un stiprinot dāsnuma un kopābūšanas vērtības. Svētku noskaņām bagātais pasākums norisinās līdz plkst. 20.00 starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Apmeklētāji var apskatīt leģendāro Ziemassvētku automašīnu gan no iekšpuses, gan ārpuses, kā arī uzņemt atmiņā paliekošas fotogrāfijas un piedalīties citās svētku aktivitātēs.
Apmeklētājiem ir iespēja izzināt Ziemassvētku automašīnas burvību un nosūtīt pastkarti saviem mīļajiem. Turklāt šogad par pasākuma īpašu atmosfēru rūpējas atraktīvais pasākumu vadītājs Mārtiņš Spuris. Arī šogad ir pieejama interaktīvā spēļu zona, kurā var izmēģināt aizraujošu aktivitāti – no ekrāna augšas krīt virtuālas "Coca-Cola" skārdenes, un dalībnieku uzdevums ir kustināt īstu dāvanu kastīti pa labi un pa kreisi, lai noķertu pēc iespējas vairāk skārdeņu. Savukārt uz automašīnas sāna izvietotajā LED ekrānā pasākuma apmeklētāji var uzrakstīt vai aplūkot vēlējumus un pateicības vārdus, radot īpaši siltu un emocionālu noskaņu.
Leģendārā "Coca-Cola" Ziemassvētku automašīna ieradusies Rīgā; 18.12.2025.
Arī šogad "Coca-Cola" Ziemassvētku automašīna viesojās Rīgā, radot īpašu svētku burvību un stiprinot dāsnuma un kopābūšanas vērtības. Svētku noskaņām bagātais ...
Radošajā darbnīcā ir iespēja izgreznot īpašus koka Ziemassvētku rotājumus trīs dažādos dizainos, kas tapuši, iedvesmojoties no šī gada kampaņas noskaņas. Pieejami krāsaini marķieri, spīdumi un citas dekorācijas, lai katrs rotājums būtu unikāls. Tāpat ikviens var iemūžināt svētku brīdi gan īpaši izveidotajā foto zonā pie automašīnas, gan modernajā 360° fotokabīnē, kur katrs uzņemtais videoklips tiks papildināts ar svētku dizainu un uzreiz nosūtīts apmeklētājam.
Pasākumā darbojas arī īpašs ziedošanas taromāts, kurā iedzīvotāji aicināti nodot tukšos "Coca-Cola" iepakojumus. Par katru apmeklētāja nodoto pudeli "Coca-Cola" ziedos vienu maltīti biedrībai Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens, kas rūpējas par siltām maltītēm cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. Papildu pasākuma aktivitātēm ikviens ir aicināts piedalīties konkursā, kas norisinās "Coca-Cola" lietotnē – tur ir iespēja laimēt dažādas svētku balvas.
"Coca-Cola" Ziemassvētku automašīna ir 18,6 metrus gara, aptuveni 2,5 metrus plata un sver vairāk nekā 19 tonnas. Tā jau gandrīz trīsdesmit gadus rada svētku noskaņu visā pasaulē, kopš tā pirmo reizi parādījās televīzijas reklāmā deviņdesmito gadu vidū. "Coca-Cola" Ziemassvētku automašīna jau viesojās Lietuvā, bet tūri noslēgs Igaunijā.