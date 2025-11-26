Krievijas Ārlietu ministrija: nekādas principiālas piekāpšanās Ukrainas jautājumā nebūs!
Krievijas vadība nepieļaus nekādas piekāpšanās attiecībā uz galvenajiem jautājumiem, kas attiecas uz “speciālo militāro operāciju” jeb 1372 dienas ilgstošo Krievijas asiņaino invāziju Ukrainā. Par to paziņojis Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova vietnieks Sergejs Rjabkovs, komentējot diskusijas par “miera plānu” Ukrainas kara izbeigšanai.
"Ne par kaut kādu piekāpšanos, ne par kaut kādu atkāpšanos no mūsu pieejas attiecībā uz galvenajiem mūsu uzdevumu risināšanas momentiem, tostarp SMO kontekstā, nevar būt ne runas," viņš paziņoja intervijā “RIA Novosti”. Viņš piebilda, ka Krievija nav gatava publiski apspriest dažādos priekšlikumus miera vienošanās noslēgšanai.
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs iepriekš paziņoja, ka Krievija ir saņēmusi ASV prezidenta Donalda Trampa miera plāna projektu un uzskata, ka tas ir labs pamats turpmākām sarunām. Savukārt Lavrovs paziņoja, ka Krievija nepiekritīs “Ankoridžas gara un burta izsvītrošanai” no ASV miera plāna, šādi reaģējot uz tā grozījumiem pēc konsultācijām ar Ukrainu un Eiropu.
Iepriekš mediji ziņoja, ka sākotnējais presē nonākušais Donalda Trampa 28 punktu plāns, kas, kā liecina jaunākie "Bloomberg" publicētie materiāli, bija sacerēts Maskavā un vienkārši “iesmērēts” amerikāņiem, tika saīsināts līdz 19 punktiem pēc ES, Ukrainas un ASV pārstāvju sarunām 23. novembrī Ženēvā. Medijos ir dažādas versijas par svītrotajiem punktiem. Piemēram, “ABC News” norāda, ka izslēgti punkti par Ukrainas armijas skaitliskā sastāva radikālu samazināšanu un amnestiju visiem karā iesaistītajiem, bet “The New York Post” apgalvo, ka plānā svītrota visas Donbasa teritorijas, tostarp okupantu tā arī nesagrābtās daļas, uzdāvināšana Krievijai.
Jauns.lv jau vēstīja, ka ziņu aģentūra “Bloomberg” publicējusi Putina divu augsta ranga padomnieku Jurija Ušakova un Kirila Dmitrijeva telefonsarunas atšifrējumu, no kuras noprotams, ka nesen Trampa paziņoto 28 punktu “miera plānu” par kara izbeigšanu Ukrainā faktiski ir sagatavojusi agresorvalsts Krievija, vēlāk to nododot ASV pārstāvjiem. Pirms tam “Bloomberg” publicēja Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Ušakova 14. oktobra telefonsarunas atšifrējumu. Trampa emisārs tiešā tekstā piedāvājis Krievijas pārstāvjiem apsteigt Ukrainu un sarunāties ar Trampu vajadzīgajā tonī, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. Un tiešām, Putins un Tramps telefoniski sarunājās jau pēc divām dienām, Tramps šo sarunu slavēja kā “ļoti produktīvu”, bet nākamajā dienā Baltajā namā uzņemtais Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis tā arī nesaņēma Trampa piekrišanu piegādāt amerikāņu spārnotās raķetes “Tomahawk”, kas ļautu Ukrainai trāpīt mērķiem dziļi agresorvalsts teritorijā.
Otrā publicētā telefonsaruna notikusi 29. oktobrī, kad Ušakovs ar Dmitrijevu apsprieda, cik stingri Krievijai vajadzētu uzstāt uz savām prasībān, un Ušakovs atbalsta ideju, ka no amerikāņiem ir jāpieprasa “maksimums”. “Mums vajag prasīt maksimumu, kā domā? Bet vispār, ko nodot?” sarunā vaicā Ušakovs. “Man šķiet, ka šo papīru, vienkārši mēs izdarīsim it kā mūsu pozīcijā, un es vienkārši neformāli tieši nodošu, ka tas viss ir neformāli. Bet viņi [amerikāņi -red.], lai taisa kā savu,” norāda Dmitrijevs. “Taču domāju, ka viņi paņems ne gluži pilnībā mūsu versiju, taču vismaz maksimāli tai tuvu.”
Ušakovs satraucas, ka amerikāņi krievu “iesmērētajā” versijā varētu veikt kaut kādus labojumus. “Tur jau ir tā lieta, ka viņi var nepaņemt, bet pateiks, ka tas ar mums ir saskaņots. Lūk, no kā es baidos,” viņš sacīja. “Viņi pēc tam var pārdēvēt, un viss. Ir tādas briesmas. Ir. Nu labi, nekas. Paskatīsimies.” Dmitrijevs ierosina parunāt par šo lietu ar Vitkofu. “Jūs arī varat parunāt ar Stīvu par šo papīru. Tas ir, mēs izdarīsim akurāti.”
Komentējot “Bloomberg” publikāciju, Ušakovs tieši nenoliedza sarunu faktu. Atbildot uz Putina gaitas regulāri atspoguļojošā “Rossija 1” žurnālista Pāvela Zarubina jautājumu, viņš sacīja, ka bieži runā ar Vitkofu, taču sarunu saturu nekomentē. Viņš piebilda, ka arī ar Dmitrijevu mēdz telefoniski sarunāties. Uz jautājumu, kā amerikāņu žurnālistu rīcībā varēja nonākt šo telefonsarunu informācija, Ušakovs atteica: “Nezinu. Kāds nodod. Kāds noklausās. Taču tie neesam mēs.”
Dmitrijevs noreaģēja radikālāk, uzreiz nosaucot šo sarunu par “feiku”, bet pēc brīža piebilda: “Jo tuvāk mēs esam mieram, jo izmisīgāki kļūst kara kūrēji,” notikušajā vainojot “dziļo valsti”. “Tie, kas pelna uz karu, un “dziļā valsts” iegāž milzīgu budžetu, lai uzbruktu miera plānam un noķengātu miera noslēdzējus, jo karš atmaksājas,” Orvela tēzes “karš ir miers” stilā rakstīja asiņainā kara izraisītāja Putina emisārs Dmitrijevs. “Miera ļaudīm nav PR mašīnas un mediju budžeta, tādēļ mediju naratīvi tiek novirzīti kara kūrēju virzienā. Tomēr patiesība uzvarēs un miers gūs virsroku.”