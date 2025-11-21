Lūk, kādi 28 punkti iekļauti ASV "miera plānā" Ukrainai
Pretrunīgi vērtētajā Ukrainas "miera plānā", ko ASV izstrādājusi sadarbībā ar Krieviju, iekļauti 28 punkti. Saskaņā ar ziņu aģentūru "ABC News", tie paredz Krievijas reintegrāciju pasaules ekonomikā, Ukrainas atteikšanos no valstij okupētajām teritorijām un dalības NATO. Tomēr, tas nav viss.
Kā medijam norāda augsta ranga ASV amatpersona, plāns iekļauj "Ukrainas ievērojamu piekāpšanos", tomēr tas ietver arī "drošības garantijas Ukrainai". Tikmēr Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita paziņojusi, ka ASV drošības plāns "gan Krievijai, gan Ukrainai sniegs vairāk ieguvumu, nekā zaudējumu".
Krievijas vadoņa Vladimira Putina īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs komentējot šo plānu norādīja, ka "viņš jūt, ka Krievijas nostāja patiešām tiek uzklausīta". Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha privātā sanāksmē Briselē Eiropas ministriem sacīja, ka ir acīmredzams, ka šos "miera plāna" priekšlikumus diktējusi Krievija. Bet ASV bāzētā domnīca "ISW" norādīja, ka plāns būtībā līdzinās Ukrainas kapitulācijai.
Lūk, kādi, saskaņā ar medija rīcībā esošo informāciju, ir plāna 28 punkti:
- Plāns atzīst to, ka Ukraina ir suverēna valsts;
- Starp Krieviju, Ukrainu un Eiropu tiks noslēgts visaptverošs neuzbrukšanas līgums. Visas pēdējo 30 gadu neskaidrības tiks uzskatītas par atrisinātām;
- Paredzams, ka Krievija neiebruks kaimiņvalstīs un NATO nepaplašināsies;
- Ar Amerikas Savienoto Valstu starpniecību tiks uzsākts dialogs starp Krieviju un NATO, lai atrisinātu visus drošības jautājumus un radītu apstākļus konflikta deeskalācijai, lai nodrošinātu globālo drošību un palielinātu sadarbības un turpmākās ekonomiskās attīstības iespējas;
- Ukraina saņems uzticamas drošības garantijas;
- Ukrainas bruņoto spēku lielums tiks ierobežots līdz 600 000 karavīriem;
- Ukraina piekritīs savā Konstitūcijā iekļaut solījumu, ka tā nepievienosies NATO. Un arī NATO piekrīt savos statūtos iekļaut noteikumu, ka Ukraina nākotnē netiks uzņemta aliansē;
- NATO piekritīs neizvietot karaspēku Ukrainā;
- Eiropas iznīcinātāji var tikt izvietoti Polijā;
- Drošības garantiju nosacījumi ir sekojoši:
- ASV par garantiju nodrošināšanu saņems kompensāciju;
- Ja Ukraina iebruks Krievijā, tā zaudēs visas drošības garantijas;
- Ja Krievija iebruks Ukrainā, papildus militārajai atbildei tiks atjaunotas Krievijai piemērotās globālās sankcijas. Visi pārējie šī darījuma ieguvumi tiks atcelti;
- Ja Ukraina bez iemesla palaidīs raķetes uz Maskavu vai Sanktpēterburgu, drošības garantijas tiks uzskatītas par spēkā neesošām;
- Ukraina ir tiesīga kļūt par ES dalībvalsti un saņemt īstermiņa preferenciālu piekļuvi Eiropas tirgum, kamēr šis jautājums tiek izskatīts;
- Ukrainas atjaunošanai jāīsteno spēcīgs, globālu pasākumu kopums:
- Jāizveido Ukrainas Attīstības fonds, kas piesaistīs investīvijas strauji augošās nozarēs, tostarp tehnoloģijās, datu centros un mākslīgajā intelektā;
- Amerikas Savienotās Valstis sadarbosies ar Ukrainu, lai kopīgi atjaunotu, attīstītu, modernizētu un ekspluatētu Ukrainas gāzes infrastruktūru, tostarp cauruļvadus un uzglabāšanas iekārtas;
- Ar kopīgiem spēkiem jāatjauno kara skartās teritorijas, tai skaitā pilsētas un dzīvojamie rajoni;
- Jāatīsta Ukrainas dabas resursu un derīgo izrakteņu ieguve;
- Pasaules Bankai jāizstrādā īpašu finansēšanas pakete, lai paātrinātu šos centienus.
- Krievija tiks reintegrēta pasaules ekonomikā:
- Sankciju atcelšana tiks apspriesta un saskaņota pakāpeniski;
- ASV noslēgs ar Krieviju ilgtermiņa ekonomiskās sadarbības līgumu savstarpējai attīstībai enerģētikas, dabas resursu, infrastruktūras, mākslīgā intelekta, datu centru, retzemju metālu ieguves projektu Arktikā un citu abpusēji izdevīgu korporatīvo iespēju jomās.
- Krievija tiks uzaicināta pievienoties G8.
- Iesaldētie Krievijas līdzekļi tiks izmantoti sekojoši:
- 100 miljardi ASV dolāru iesaldēto Krievijas aktīvu tiks ieguldīti ASV vadītajos Ukrainas atjaunošanas un investīciju centienos;
- ASV saņems 50% no šo līdzekļu peļņas. Eiropa ieguldīs papildus 100 miljardus ASV dolāru, lai palielinātu Ukrainas atjaunošanai pieejamo investīciju apjomu.
- Iesaldētie Eiropas līdzekļi tiks atbrīvoti. Atlikušie iesaldētie Krievijas līdzekļi tiks ieguldīti atsevišķā ASV un Krievijas investīciju instrumentā, kas īstenos kopīgus projektus konkrētās jomās. Šī fonda mērķis būs stiprināt attiecības un palielināt kopīgās intereses, lai radītu spēcīgu stimulu neatgriezties pie konflikta.
- Tiks izveidota kopīga Amerikas un Krievijas darba grupa drošības jautājumos, lai veicinātu un nodrošinātu atbilstību visiem šī nolīguma noteikumiem.
- Krievija likumā nostiprinās savu neuzbrukšanas politiku pret Eiropu un Ukrainu;
- ASV un Krievija vienosies pagarināt līgumu par kodolieroču kontroli, tostarp "START I" līgumu;
- Ukraina piekritīs savas valsts teritorijā neglabāt kodolieročus;
- Zaporožjas atomelektrostacijas saražotā elektroenerģija tiks vienādi sadalīta starp Krieviju un Ukrainu – 50:50;
- Abas valstis apņemas īstenot izglītības programmas skolās un sabiedrībā, kuru mērķis ir veicināt dažādu kultūru izpratni un toleranci, kā arī izskaust rasismu un aizspriedumus:
- Ukraina pieņems ES noteikumus par reliģisko toleranci un valodu minoritāšu aizsardzību;
- Abas valstis vienosies atcelt visus diskriminējošos pasākumus un garantēt Ukrainas un Krievijas plašsaziņas līdzekļu un izglītības iestāžu tiesības;
- Nacistu ideoloģija tiks aizliegta.
- Ukrainas teritorija tiks sadalīta sekojoši:
- Krima, Luhanska un Doņecka tiks atzītas par "de facto" Krievijas teritorijām;
- Hersona un Zaporožja tiks "de facto" atzīta par kontaktlīniju;
- Krievija atteiksies no citām Ukrainas teritorijām;
- Ukrainas spēki atkāpsies no Doņeckas apgabala daļas, kuru tie pašlaik kontrolē, un šī atkāpšanās zona tiks uzskatīta par neitrālu demilitarizētu buferzonu, kas starptautiski atzīta par Krievijas Federācijai piederošu teritoriju. Krievijas spēki neieies šajā demilitarizētajā zonā;
- Gan Krievijas Federācija, gan Ukraina apņemas nemainīt šīs vienošanās punktus ar vardarbīgām metodēm. Drošības garantijas netiks piemērotas šo punktu pārkāpuma gadījumā;
- Krievija ļaus Ukrainai izmantot Dņepras upi komerciālām vajadzībām, un tiks panāktas vienošanās par brīvu graudu transportēšanu pāri Melnajai jūrai;
- Citi jautājumi:
- Krievija un Ukraina apmainīs visus savus kara gūstekņus un atgriezīs viena otrai tās bojāgājušos karavīrus;
- Abas valstis apņemsies atgriezt dzimtenē civiliedzīvotājus un ķīlniekus, tai skaitā bērnus;
- Tiks īstenota ģimeņu atkalapvienošanās programma.
- Tiks veikti pasākumi, lai mazinātu kara upuru ciešanas.
- Ukrainā 100 dienas pēc pamiera noslēgšanas notiks vēlēšanas;
- Visas konfliktā iesaistītās puses saņems pilnīgu amnestiju par savu rīcību kara laikā un apņemsies turpmāk neizvirzīt nekādas prasības un neizskatīt nekādas sūdzības;
- Šis nolīgums būs juridiski saistošs. Tā īstenošanu uzraudzīs un garantēs "Miera padome", kuru vadīs Tramps. Par pārkāpumiem tiks piemērotas sankcijas;
- Kad visas puses būs vienojušās par šo memorandu, pamiers stāsies spēkā nekavējoties.
Saskaņā ar "The Guardian" sniegto informāciju, dažas frāzes ASV "miera priekšlikumā" Ukrainai, šķiet, sākotnēji ir rakstītas krievu valodā. "Vairākās vietās valoda izklausītos plūstoši krievu valodā, bet angļu valodā tā šķiet neveikla," norāda laikraksts.
Kā piemēru tas min plāna 3. punktu, kas angliski skan: “It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and NATO will not expand further.” Kā norāda laikraksts, vārdi “It is expected” angļu valodā izklausās neveikli un netiek bieži pielietoti, kamēr vārds krievu valodā – ожидается – ir saprotamāka darbības vārda forma.
Baltais nams ir atzinis, ka Vladimira Putina sūtnis Kirils Dmitrijevs uzrakstīja priekšlikumu kopā ar Donalda Trampa īpašo pārstāvi Stīvu Vitkofu. Abi izstrādāja tekstu tikšanās laikā Maiami. Ukraina un tās Eiropas partneri tika izslēgti no teksta izstrādes procesa.
Jāpiemin, ka 14. jūnijā Krievijas vadonis Vladimirs Putins nāca klajā ar savu "miera plānu" pamiera noslēgšanai ar Ukrainu. Tajā bija iekļauti gandrīz visi punkti, ko savā "miera plānā" piedāvā ASV. Tai skaitā Putins norādīja, ka Ukrainai pilnībā jāizved savs karaspēks no Doņeckas, Luhanskas, Hersonas un Zaporižjas teritorijas; Rietumu valstīm pilnībā jāatceļ visas Krievijai piemērotās sankcijas, Ukrainai jāatsakās no dalības NATO, tās teritorijā nedrīkst atrasties kodolieroči, kā arī Ukrainā jāveic demilitarizācija.