Trampa sūtnis miera plānu rakstījis kopā ar Putina cilvēku - tekstā palikušas krievu frāzes
ASV Ukrainas miera plānā atrodami vairāki formulējumi, kas sākotnēji, šķiet, rakstīti krievu valodā, norāda britu laikraksts "The Guardian".
Tekstā ir vairākas frāzes, kas krievu valodā izklausītos organiski, bet angļu versijā - nedabiski.
"Dažas frāzes ASV "miera priekšlikumā" Ukrainai, šķiet, sākotnēji ir rakstītas krievu valodā. Vairākās vietās valoda labi skanētu krieviski, bet angļu valodā - izteikti dīvaini," norāda izdevums.
Piemēram, plāna trešais punkts: "Tiek sagaidīts, ka Krievija neiebruks kaimiņvalstīs un NATO turpmāk nepaplašināsies". Konstrukcija "It is expected" angļu valodā skan samāksloti un vairāk atgādina krievu stilu, teikts publikācijā.
Citi, domājams, no krievu valodas pārņemtie formulējumi, kas palikuši tekstā, ir "ambiguities" ("nenoteiktības"; krieviski - "неоднозначности") vai "enshrine" ("nostiprināt", "закрепить").
"Baltais nams atzina, ka [Krievijas diktatora] Vladimira Putina sūtnis Kirils Dmitrijevs uzrakstīja priekšlikumu kopā ar [ASV prezidenta] Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu. Pāris saskaņoja tekstu tikšanās gaitā Maiami," norāda izdevums.
Ukraina un tās Eiropas partneri netika iesaistīti dokumenta izstrādes procesā.