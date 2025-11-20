Baltais nams: Trampa miera plāns neizdabā Putina prasībām, tas ir labs gan Krievijai, gan Ukrainai
"Tas ir labs plāns gan Krievijai, gan Ukrainai, un mēs uzskatām, ka tam vajadzētu būt pieņemamam abām pusēm," brīfingā pauda Levita. "Mēs ļoti smagi strādājam, lai panāktu, ka tas tiek paveikts," viņa sacīja, piebilstot, ka Vašingtonai "noris labas sarunas" ar Ukrainu un Krieviju, "lai saprastu, ko šīs valstis gatavas apņemties".
Tas bija pirmais oficiālais apstiprinājums no Baltā nama par plāna projektu, par ko Ukrainas amatpersonas iepriekš tika paudušas, ka Vašingtona ar to iepazīstinājusi Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ar šo jautājumu pazīstams ziņu aģentūras AFP avots iepriekš pauda, ka plānā iekļautas daudzas no Maskavas maksimālistiskajām prasībām, arī par Ukrainas atsacīšanos no teritorijām un bruņoto spēku samazināšanu.
Levita atteicās sniegt sīkāku informāciju par priekšlikumu, bet noliedza, ka tas būtu Ukrainai nelabvēlīgs. Viņa teica, ka Rubio un Vitkofs pagājušajā nedēļā tikušies ar Ukrainas pārstāvjiem.
Trampa neapmierinātība ar abām pusēm kļuvusi lielāka, bet prezidents ir apņēmības pilns izbeigt karu, sacīja preses sekretāre. "Es zinu, ka ir daudz kritikas un daudz šaubu, bet es tikai atgādināšu jums par vēsturiskajiem panākumiem, ko šis prezidents un viņa komanda guva Tuvajos Austrumos," viņa sacīja, atgādinot par Izraēlas un "Hamās" pamieru.
"Mēs ticam, ka tas ir iespējams ar Krieviju un Ukrainu, un mēs ceram un ļoti smagi strādājam, lai to panāktu," rezumēja Levita.
Tiesa, kritiķi uzskata, ka Trampa plāns ir vistīrākā piekāpšanās Krievijai, faktiski piespiežot Ukrainu kapitulē Krievijai.
Bijušais Ukrainas premjerministrs Arsēnijs Jaceņuks jau izteicies, ka vairāku Rietumu mediju trešdien publiskotais "miera plāns", ko ASV it kā esot piedāvājušas Ukrainai, satura ziņā ir teju identisks tam, ko jau augustā samitā Aļaskā Krievijas diktators Vladimirs Putins apsprieda ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. "Tas ir, visam, kas tagad tiek demonstrēts kā šķietami jauns miera plāns, nav nekāda sakara ar mieru - tas ir Ukrainas lienošās kapitulācijas plāns," uzsvēra Jaceņuks.
"Un visas tēzes šajā tā sauktajā miera plānā ir tēzes, kas pilnībā kopē Putina nostāju, ko viņš pauda teju pirms četriem gadiem," norādīja ekspremjers. "Tas viss ir Putina vadītās VDK speciālās operācijas turpinājums, lai turpinātu Ukrainas sagrābšanu un lai, pirmkārt, izvairītos no papildu sankcijām no ASV puses," pauda Jaceņuks.
"Otrkārt, lai iegūtu laiku uzbrukuma turpināšanai, treškārt, lai šķietami demonstrētu, ka Krievija ir gatava miera sarunām, bet faktiski tas nav nekas cits kā visu kara noziedznieka Putina pēc pilna mēroga kara sākšanas pausto tēžu atkārtošana," uzsvēra Ukrainas ekspremjers.
Ukraina saņēmusi jaunus miera piedāvājumus no ASV, kas pieprasa Kijivai atteikties no Krievijas kontrolētajām teritorijām un vairāk nekā uz pusi samazināt savu armiju, trešdien ziņu aģentūrai AFP pavēstīja augsta ranga amatpersona, kas informēta par šiem priekšlikumiem.
Šie priekšlikumi faktiski atbilst Krievijas maksimālajām prasībām, kuras Ukraina atkārtoti noraidījusi kā līdzvērtīgas kapitulācijai. Avots, kas vēlējies saglabāt savu anonimitāti, pastāstījis, ka Vašingtonas priekšlikumi paredz "Krimas un citu Krievijas ieņemto reģionu atzīšanu" un armijas samazināšanu līdz 400 000 vīru. ASV piedāvātais miera plāns arī paredz, ka Ukraina atsakās no visiem tālas darbības rādiusa ieročiem.