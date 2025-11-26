"Jā, situācija ir bīstama": Leiena komentē ASV "miera plānu" un brīdina par Putina patiesajiem nodomiem
Eiropa turpinās atbalstīt Ukrainu un izdarīt spiedienu uz Krieviju, līdz tiks panākts "taisnīgs un paliekošs miers", trešdien solīja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena, pārskatīto ASV miera plānu dēvējot par sākumpunktu kara izbeigšanai.
"Es vēlos, lai jau no paša sākuma būtu skaidrs - Eiropa būs kopā ar Ukrainu un atbalstīs Ukrainu katrā šī ceļa solī," Eiropas parlamenta (EP) deputātiem sacīja Leiena.
Vairākas dienas ilgušajās sarunās, lai precizētu ASV plānu, ir sākts likt pamatus iespējamam izlīgumam, pauda Leiena, vienlaikus brīdinot - no Krievijas puses nekas neliecina, ka tā tiešām vēlas izbeigt karu.
"Jā, situācija ir nestabila. Jā, situācija ir bīstama. Taču es ticu, ka ir arī iespēja panākt reālu progresu," sacīja EK prezidente.
"Neatkarīgi no tā, kādas būs nākotnes miera līguma aprises, ir skaidrs, ka liela daļa no tā īstenošanas būs Eiropas Savienības (ES) un NATO partneru ziņā," norādīja Leiena.
"Viens princips ir akceptēts - nekas par Ukrainu bez Ukrainas, nekas par Eiropu bez Eiropas," rezumēja EK prezidente.