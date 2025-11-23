Tramps apsūdz Ukrainu nepateicībā, Eiropu - Krievijas naftas finansēšanā
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien pārmetis Ukrainai "nepateicību" par Vašingtonas miera centieniem, bet Eiropu apsūdzējis, ka tā turpina pirkt Krievijas naftu.
Tramps ierakstā savā sociālās saziņas vietnē "Truth Social" kārtējo reizi apgalvojis, ka karš starp Krieviju un Ukrainu nebūtu sācies, ja ASV un Ukrainā pie varas būtu atradušies "spēcīgi un atbilstoši līderi".
"Ja 2020. gada vēlēšanas nebūtu viltotas un nozagtas - vienīgais, ko māk darīt radikāli kreisie demokrāti, - kara starp Ukrainu un Krieviju nebūtu, kā nebija pat tā pieminēšanas mana pirmā termiņa laikā [prezidenta] amatā. Putins nekad nebūtu uzbrucis!" norādījis Tramps.
Viņš piebildis, ka karš ir zaudējums visiem, "īpaši miljoniem cilvēku, kas bezjēdzīgi gājuši bojā". "Ukrainas vadība nav paudusi nekādu pateicību par mūsu pūliņiem, bet Eiropa turpina pirkt Krievijas naftu," uzsvēris Baltā nama saimnieks.
Viņš atgādinājis, ka ASV turpina pārdot NATO milzīgu daudzumu ieroču, kas pēc tam tiek nodoti Ukrainai.
Kā ziņots, ASV piedāvājušas 28 punktu "miera plānu", kas faktiski satur Krievijas maksimālās prasības un tiek pielīdzināts Ukrainas kapitulācijai.
Šis plāns jau sastapis skarbu kritiku gan no Ukrainas, gan no Eiropas, gan no pašu ASV politiķu puses.
Šobrīd Ženēvā tā saukto miera plānu ar ASV amatpersonām apspriež Eiropas un Ukrainas pārstāvji.