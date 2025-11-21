“Lietuvai, Latvijai un Igaunijai nav par ko uztraukties”: Tramps apliecina, ka Krievija neplāno uzbrukumu Baltijas valstīm
Baltijas valstīm nevajadzētu uztraukties par iespējamu Krievijas uzbrukumu, paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps, komentējot jautājumu par tālāku konflikta eskalāciju Ukrainā.
Sarunā ar reportieriem Tramps reaģēja uz apgalvojumu, ka, ja Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu “neapturēs Ukrainā”, viņš varētu uzbrukt Baltijas valstīm. Žurnālists precizēja: “Jūs zināt, ja Putinu neaptur Ukrainā, viņš varētu uzbrukt Baltijas valstīm.”
Atbildot uz to, Donalds Tramps sacīja, ka Krievijai šādu nodomu neesot: “Viņus apturēs. Viņi nemeklē jaunas kara iespējas. Lietuvai, Latvijai un Igaunijai nav iemesla uztraukties.”
Pēc viņa teiktā, Baltijas valstīm nevajadzētu raizēties, jo, kā uzsvēra Tramps, “Ukrainas konflikts tiks atrisināts”.
Jau vēstīts, ka Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.