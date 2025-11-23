Rubio noliedz, ka “miera plānu” sagatavojusi Krievija: “To izstrādāja ASV”
Noliedzot divu ASV senatoru iepriekš apgalvoto, ka tā dēvēto miera plānu pamatā sagatavojusi Krievija, valsts sekretārs Marko Rubio sestdien paziņojis, ka priekšlikumus Maskavas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu esot sagatavojušas Savienotās Valstis.
Sociālās saziņas vietnē "X" Rubio apgalvo, ka "miera plāns" esot "spēcīgs notiekošo sarunu ietvars". Viņš piebildis, ka to apstiprinājusi Vašingtona, pamatojoties uz "krievu puses ieguldījumu", kā arī uz "Ukrainas puses iepriekšējo un pašreizējo ieguldījumu".
Iepriekš sestdien republikāņu senators Maiks Raundss, uzstājoties drošības forumā Halifaksā, Kanādā, paziņoja, ka ASV nav "miera plāna" autors tā pašreizējā formā un ka drīzāk tas ir izstrādāts Krievijā.
"Tas nav mūsu ieteikums, tas nav mūsu plāns," atsaucoties uz telefonsarunu ar Rubio, uzsvēra Raundss.
Savukārt neatkarīgais senators Anguss Kings piebilda, ka tā dēvētais 28 punktu plāns faktiski ir "Krievijas vēlmju saraksts" un kalpo par "vadlīnijām domstarpību sašaurināšanai starp Ukrainu un Krieviju".
ASV prezidents Donalds Tramps sākotnēji pieprasīja, lai Kijiva tā dēvēto miera plānu pieņemtu līdz nākamajai ceturtdienai, taču sestdien izteicās, ka tas neesot viņa galīgais piedāvājums.