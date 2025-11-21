Latvija pārtvērusi iespējamo Krievijas spiegošanas kuģi "Ņina Sokolova", apgalvo "The Insider"
Latvijas kara kuģis Baltijas jūrā pārtvēris Krievijas velkoni “Ņina Sokolova”, kas nodarbojas ar zemūdens infrastruktūras izlūkošanu, apgalvo izdevums “The Insider”.
Publikācijā apgalvots, ka Latvijas kara kuģis, “Imanta” klases mīnu traleris “M-04” 19. novembrī Baltijas jūras starptautiskajos ūdeņos bija pārtvēris Krievijas kuģi “Ņina Sokolova”. Par to liecinājusi “The Insider” analīze, pamatojoties uz “Starboard Maritime Intelligence” datiem.
Jūras satiksmes izsekošanas informācija rāda, ka tajā dienā abi kuģi vairākas stundas vairākkārt atradās tieši tuvu viens otram, un viņu maršruti vairākkārt krustojās.
“Ņina Sokolova” pēdējo gadu laikā vairākkārt pamanīta Baltijas jūras kritiskās infrastruktūras tuvumā. 2022. gada oktobrī kuģis tika fiksēts Dānijas piekrastes tuvumā, kur to pavadīja Krievijas kara flotes fregate un korvete. Oficiāli kuģis skaitās kā glābšanas velkonis, taču Rietumu analītiķi uzskata, ka tas varētu tikt izmantots zemūdens infrastruktūras izlūkošanai.
Kopš 2024. gada novembra Baltijas jūrā reģistrēti vairāki gadījumi, kad bojāti zemūdens kabeļi un elektrolīnijas. Decembra beigās Somijas varas iestādes aizturēja tankkuģi “Eagle S”, kura apkalpi tur aizdomās par Somiju un Igauniju savienojošā “Estlink 2” kabeļa tīšu bojāšanu, bet pirms tam tika bojāti divi kabeļi starp Somiju un Vāciju, kā arī starp Zviedriju un Lietuvu.
Jūras drošības eksperti uzskata, ka Krievijas kuģi sistemātiski kartē kritiskās infrastruktūras izvietojumu Baltijas jūras dibenā. Starptautisko žurnālistu pētījums liecina, ka kopš invāzijas sākuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī vismaz 72 Krievijas pētniecības kuģi un palīgkuģi veikuši 428 aizdomīgus reisus gāzesvadu, zemūdens kabeļu un vēja elektrostaciju tuvumā, norāda “The Insider”.
Reaģējot uz pieaugošo incidentu skaitu, NATO 2025. gada janvārī uzsāka operāciju “Baltic Sentry”, lai aizsargātu zemūdens infrastruktūru. Līdz 10 alianses kara kuģu patrulē Baltijas jūru, novērošanai izmantojot arī lidmašīnas un dronus. Latvija aktīvi piedalās šajā operācijā ar savu floti, aviāciju un, ja nepieciešams, arī ar robežsardzes vienībām.