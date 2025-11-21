Eiropadomes priekšsēdētājs par ASV piedāvāto plānu kara izbeigšanai Ukrainā: "Mums tas netika oficiāli paziņots"
Eiropas Savienība (ES) nav oficiāli informēta par ASV piedāvāto plānu kara izbeigšanai Ukrainā, piektdien paziņoja bloka augstākās amatpersonas, piebilstot, ka plānu apspriedīs ar valstu līderiem G20 samitā, kas šajā nedēļas nogalē notiks Dienvidāfrikā.
"Eiropas Savienībai oficiāli nekādi plāni nav paziņoti," pirms samita preses konferencē Johannesburgā sacīja Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta.
"Tika publiskots 28 punktu plāns. Mēs apspriedīsim situāciju gan ar Eiropas līderiem, gan ar līderiem šeit, G20 sanāksmes kuluāros. Es arī sazināšos ar [Ukrainas] prezidentu [Volodimiru] Zelenski, lai apspriestu šo jautājumu," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
ASV plāns, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.
Plānā teikts, ka Ukrainai būtu jānodod Krievijas kontrolē tās Doneckas un Luhanskas apgabalu daļas, kuras tā vēl nekontrolē. Doneckas un Luhanskas apgabali, kā arī Krima tiktu atzīti par de facto Krievijas kontrolētām teritorijām, un Donbasā tiktu izveidota demilitarizēta zona. Savukārt Zaporižjas un Hersonas apgabalos, kurus Krievija pasludinājusi par savu teritoriju, taču pilnībā nekontrolē, frontes līnija tiktu iesaldēta. Krievijas karaspēkam būtu jāatstāj ieņemtās teritorijas citos Ukrainas apgabalos.
Tiklīdz visas puses piekristu šim plānam un abas puses atkāptos uz saskaņotajiem punktiem, lai sāktu to īstenot, nekavējoties stātos spēkā pamiers. Uz abām pusēm tiktu attiecināta amnestija, kas attiektos uz nodarījumiem kara laikā.
Kijivai arī būtu jāsamazina savas armijas skaitliskais sastāvs nedaudz mazāk par pusi - līdz 600 000.
Krievijai nav paredzēti stingri militāri ierobežojumi. Plānā teikts, ka "tiek sagaidīts, ka Krievija neiebruks kaimiņvalstīs un nenotiks tālāka NATO paplašināšanās", kā arī NATO neizvietos karaspēku Ukrainā.
Krievijai ar likumu būtu jānosaka politika neuzbrukt Eiropai un Ukrainai, kā arī ASV un Krievija pagarinātu kodolieroču kontroles un neizplatīšanas līgumus, to vidū "START I".
Apmaiņā Ukrainai solītas drošības garantijas no ASV un iespēja pievienoties ES.