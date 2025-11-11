Kontrabandas balonu dēļ naktī trīs lidmašīnas no Viļņas novirzītas uz Kauņu un Rīgu
No Baltkrievijas ielidojušo kontrabandas balonu dēļ trīs lidmašīnas, kurām naktī uz otrdienu bija paredzēts nolaisties Viļņas lidostā, novirzītas uz Kauņas un Rīgas lidostām.
Lietuvas Nacionālajā krīžu vadības centrā aģentūrai BNS pavēstīja, ka naktī radari konstatējuši 34 balonus. Lietuvas Valsts robežsardzes dienests atklājis sešas kontrabandas kravas.
Lietuvas valsts lidostu operatora "Lietuvos oro uostai" pārstāvis Tads Vasiļausks aģentūrai BNS pastāstīja, ka lidmašīnas, kas lidoja no Tenerifes un Madeiras, novirzītas uz Kauņas lidostu, bet lidmašīna no Amsterdamas - uz Rīgas lidostu. Šajās lidmašīnas atradās pavisam 470 pasažieri.
Izlidojošie reisi netika ietekmēti.
Jau vēstīts, ka Viļņas lidostas darbību pēdējā laikā bieži ir ietekmējusi meteoroloģisko balonu ielidošana tās gaisa telpā. Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva līdz novembra beigām ir slēgusi atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju.
Bezpilota lidojoši objekti pēdējā laikā ir ietekmējuši lidostu darbību arī citviet Eiropā.