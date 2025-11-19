Avoti: ASV kopā ar Krieviju slepeni izstrādā jaunu plānu kara noslēgšanai Ukrainā
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija, konsultējoties ar Krieviju, slepeni strādā pie jauna plāna kara Ukrainā izbeigšanai, ziņo "Axios", atsaucoties uz Amerikas un Krievijas amatpersonām.
Pēc viņu teiktā, plāns sastāv no 28 punktiem, kas sadalīti četrās galvenajās kategorijās: miers Ukrainā, drošības garantijas, drošība Eiropā un ASV turpmākās attiecības ar Krieviju un Ukrainu.
Dokumenta izstrādi no Amerikas puses vada Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs. Viņš šajā jautājumā ir kontaktā ar Krievijas prezidenta īpašo pārstāvi ārvalstu investīciju un ekonomiskās sadarbības jautājumos Kirilu Dmitrijevu.
Pēdējais "Axios" apstiprināja darbu pie miera plāna, augstu novērtējot tā izredzes uz panākumiem. "Mēs jūtam, ka Krievijas pozīcija patiešām tiek uzklausīta," sacīja Dmitrijevs.
Pēc viņa teiktā, galvenā ideja ir "nodrošināt ilgtspējīgu drošību Eiropā, ne tikai Ukrainā". Viņš uzsvēra, ka miera plānam jābūt gatavam nākamajai Trampa tikšanās reizei ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Līdz tam Vašingtona skaidros ukraiņiem un eiropiešiem jaunas pieejas "priekšrocības", piebilda Krievijas amatpersona.
"Axios" avots Trampa administrācijā apstiprināja, ka ASV informē par plānu Ukrainas un Eiropas pārstāvjus. Vienlaikus nav skaidrs, kā dokuments piedāvā risināt jautājumus par Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām, kā arī kā tas atbild uz Kremļa prasībām, lai Kijeva atdotu vairāk teritoriju kauju izbeigšanai.
Pēc "Axios" datiem, Vtkofs šīs nedēļas sākumā apsprieda jauno plānu ar Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes (NSAP) sekretāru Rustemu Umerovu. Tika plānots, ka Vitkofs 19. novembrī tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Turcijā, lai apspriestu dokumentu, taču pēdējā brīdī Trampa īpašais sūtnis atcēla ceļojumu.
Zelenskis iepriekš paziņoja, ka dodas uz Turciju, lai sagatavotos miera sarunu "aktivizēšanai". Umerovs savukārt norādīja, ka, sadarbojoties partneriem Turcijā un AAE, puses "vienojušās aktivizēt Stambulas vienošanās" par gūstekņu apmaiņu, vēsta "The Moscow Times".
Kremļa pusē atzīmēja, ka Maskavas pārstāvji 19. novembrī Turcijas sarunās nepiedalīsies, bet Kijiva nav informējusi par gatavību atsākt miera dialogu.