Gustava Klimta glezna kļuvusi par otru dārgāko izsolēs pārdoto mākslas darbu
Austriešu mākslinieka Gustava Klimta portrets otrdien izsolē Ņujorkā pārdots par 236,4 miljoniem dolāru (204,3 miljoni eiro).
Glezna kļuva par otru dārgāko izsolēs pārdoto mākslas darbu.
Seši solītāji 20 minūtes cīnījās par Elizabetes Ledereres portretu, ko Klimts uzgleznoja laikā no 1914. līdz 1916. gadam.
Izsoļu nams "Sotheby's" pircēja identitāti neatklāja.
Visdārgāk izsolēs pārdotā glezna joprojām ir Leonardo da Vinči piedēvētā "Salvator Mundi", kas 2017. gadā tika nopirkta par 450 miljoniem dolāru.
Izsolē Ņujorkā otrdien tika izsolīti arī vairāki citi Klimta darbi, arī "Ziedoša pļava" par 86 miljoniem dolāru un "Meža nogāze Unterahā pie Aterzē" par 68,3 miljoniem dolāru.
Gan šie abi darbi, gan Elizabetes Ledereres portrets bija daļa no šogad mirušā kosmētikas uzņēmuma "Estee Lauder" mantinieka Leonarda Laudera kolekcijas.
Kopumā 24 Laudera kolekcijas lotes tika pārdotas par 527,5 miljoniem dolāru.
Līdzšinējais Klimta darbu izsoļu rekords piederēja darbam "Dāma ar vēdekli", kas 2023. gadā Londonā tika pārdots par 85,3 miljoniem sterliņu mārciņu (97 miljoni eiro).